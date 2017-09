Wysokość minimalnego wynagrodzenia a świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 2018

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę, która będzie miała miejsce od nowego roku nie powinna mieć wpływu na prawo do świadczeń osób, którym w okresie świadczeniowym od 1 października 2017 r. do września 2018 r. takie świadczenie będą otrzymywać. Podwyżka pensji minimalnej nie będzie w ich przypadku uznawana za uzyskanie dochodu, więc sytuacja osób, które już nabyły prawo do świadczeń (analogicznie jak rok temu) nie powinna się zmienić.

Przy ubieganiu się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na najbliższy okres nie będzie także miała znaczenia podwyżka minimalnego wynagrodzenia do 2 tys. zł. brutto, która weszła w życie od 1 stycznia 2017 r., ponieważ prawo do świadczeń będzie ustalane w oparciu o dochód z 2016 r.

Do zmiany może dojść jesienią 2018 r., przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy, który będzie się rozpoczynał od 1 października 2018 r., kiedy to gmina, będzie brała pod uwagę dochód z 2017 r. a także w 2019 r., gdy brany pod uwagę będzie dochód z 2018 r, w którym płaca minimalna ma wynieść 2100 zł brutto, a więc zostać podwyższona o 100 zł w stosunku do bieżącego roku.

Jeżeli rodzina otrzymująca świadczenia z funduszu alimentacyjnego przekroczy próg dochodowy (na osobę w rodzinie) w związku z podwyżką pensji w ramach tej samej, cały czas wykonywanej pracy, nie będzie musiała informować o tym gminy. Ponadto trzeba przypomnieć, że świadczenie z programu Rodzina 500 plus, nie jest liczone do dochodu przy przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Warto przypomnieć, że alimenty z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do pobierania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna do ukończenia przez nią 18 roku życia albo 25 roku życia (jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej). W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenia te przysługują bezterminowo.

Aby otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 725 zł.

