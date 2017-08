Rejestracja narodzin dziecka w szpitalu od 2018 r.

Ministerstwo Cyfryzacji od 2018 r. rusza z nowym programem. Program wprowadzi możliwość rejestracji nowonarodzonego dziecka w szpitalu. Ma to się odbywać za pośrednictwem szpitalnego pełnomocnika, który po narodzinach dziecka zgłosi to do Urzędu Stanu Cywilnego.

Rodzice muszą jedynie napisać pełnomocnictwo i oświadczenie, w którym m.in. wskażą imię wybrane dla dziecka. Akt urodzenia otrzymają jeszcze w szpitalu lub – w zależności od wybranej formy – pocztą albo poprzez odbiór osobisty.

Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska zapowiada, że w 2018 r. procedura rejestracji narodzin dziecka będzie odbywać się całkowicie cyfrowo.

Program jest obecnie w fazie praktycznych testów. Od 17 lipca jest on prowadzony jako pilotaż w szpitalu w Ełku i jak informuje Pani Minister, przebiega sprawnie i jest dobrze odbierany przez rodziców.

Jak jest obecnie?

W tej chwili aby zarejestrować narodziny dziecka rodzice dziecka muszą udać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Jeżeli nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, formalności może załatwić przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki dziecka (np. jej rodzic). Podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka jest karta jego urodzenia. Istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa do zarejestrowania dziecka jednak ma to raczej charakter wyjątkowy.

Kierownik po sporządzeniu aktu urodzenia występuje nadanie numeru PESEL i zaraz po otrzymaniu decyzji o jego nadaniu, informuje o tym osobę zgłaszającą urodzenie. Dziecko jest również meldowane w miejscu stałego albo czasowego miejsca pobytu rodziców.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 2064)