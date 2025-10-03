Zmiany na granicach potrwają zdecydowanie dłużej. Nowe rozporządzenie zaczyna obowiązywać od 5 października 2025 r. Zgodnie z nim kontrole, a co za tym idzie obostrzenia potrwać mają aż do 4 kwietnia 2026 r. Na czym polegają kontrole? Czy będą obostrzenia dla Polaków?

Jak donosi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji kontrole zostaną przedłużone. Jest już podstawa prawna. Rozporządzenie MSWiA o przedłużeniu kontroli na granicach z Litwą i Niemcami podpisane zostało przez Ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego Akt prawny, o którym mowa w zdaniu poprzednim wejdzie w życie 5 października 2025r. Jak czytamy w rozporządzeniu kontrole przedłużone zostaną o kolejne pół roku, czyli do 4 kwietnia 2026 r.

Kontrola na granicach

Swoboda przepływu osób i towarów w Unii Europejskiej to jedna z fundamentalnych zasad tej instytucji. W szczególnych przypadkach, poszczególne państwa mogą przywrócić kontrole na wewnętrznych granicach Unii Europejskie.

Kodeks graniczny Schengen

Tymczasowe przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych zawsze wpływa na podstawową zasadę, jaką jest swobodny przepływ osób. W takim wypadku decyzja o przywróceniu kontroli winna być zgłaszana Komisji albo zalecana przez Unie. Decyzja ta podejmowana jest zgodnie ze wspólnie ustalonymi kryteriami.

Zawsze przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej musi mieć charakter wyjątkowy i powinno być zastosowane ostatecznie. Nadto musi być w ściśle ograniczonym zakresie i być ograniczony czasowo.

Kontrole na granicy z Litwą i Niemcami - rozporządzenie

Jak już zostało wspomniane we wstępie w związku z przypadkiem możliwego do przewidzenia poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego szef MSWiA podpisał rozporządzenie o przedłużeniu kontroli na wybranych granicach kraju. Wejdzie ono w życie 5 października br.

Kontrole na granicach z Litwą i Niemcami będą możliwe aż do 4 kwietnia 2026. Jest to kolejne, już trzecie, przedłużenie.

Kontrola graniczna – co obejmuje

Kontrola graniczna obejmuje zarówno odprawę osób na przejściach granicznych i ochronę granicy pomiędzy tymi przejściami granicznymi, jak również analizę ryzyka dla bezpieczeństwa wewnętrznego i analizę zagrożeń, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo granic zewnętrznych. W związku z tym konieczne jest określenie warunków, kryteriów i szczegółowych zasad regulujących odprawę na przejściach granicznych i ochronę granicy, w tym również kontrole w systemie informacyjnym Schengen.

Cel kontroli

Kontrola ma na celu nadzór nad migracyjnymi szlakami z krajów bałtyckich na zachód Europy. Przede wszystkim ma na celu eliminowanie emigrantów przekraczających granicę nielegalnie. Kodeks graniczny Schengen, daje poszczególnym państwom możliwość przywrócenia kontroli na granicach w określonych przypadkach na okres 6 miesięcy.

Dzieje się tak gdy zachodzi przypadek możliwy do przewidzenia poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego.

Maksymalnie przedłużanie kontroli granicznej może potrwać do 2 lat, natomiast wówczas należy powiadomić państwa członkowskie układu, Parlamentu Europejskiego oraz Rady i Komisji Europejskiej.

Na czym polegają kontrole? Czy będą obostrzenia dla Polaków?

Odpowiedź na to pytanie znaleźć można na stronie internetowej MSWiA: Przedłużamy kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, aby kontrolować szlak migracyjny, który prowadzi z krajów bałtyckich, przez Polskę, do Europy Zachodniej. Wyłapujemy osoby, które nielegalnie próbują przerzucać migrantów na Zachód. Kluczowym zadaniem dla Straży Granicznej pozostaje utrzymanie szczelności i ochrona granicy z Białorusią przed presją migracyjną – powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Dalej przeczytać można, że to utrzymująca się presja migracyjna na granicy z Białorusią wpływa na sytuację na granicy polsko-litewskiej i polsko-niemieckiej. Tylko w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2025 r. na granicy polsko-białoruskiej zarejestrowano blisko 25 tys. prób nielegalnego przekroczenia. W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie i domknięcie szlaków migracyjnych. Utrzymująca się presja migracyjna na tym odcinku granicy państwowej bezpośrednio przekłada się na liczbę cudzoziemców usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę polsko-litewską oraz polsko-niemiecką. W związku z powyższym niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie newralgicznych szlaków komunikacyjnych.