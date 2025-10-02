REKLAMA

Na konta pracowników wpłynęło mniej pieniędzy. Skąd taka zmiana? Można jeszcze temu zaradzić. Trzeba złożyć pracodawcom odpowiednie oświadczenia

Na konta pracowników wpłynęło mniej pieniędzy. Skąd taka zmiana? Można jeszcze temu zaradzić. Trzeba złożyć pracodawcom odpowiednie oświadczenia

02 października 2025, 17:55
[Data aktualizacji 02 października 2025, 17:55]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Na konta pracowników wpłynęło mniej pieniędzy. Skąd taka zmiana? Można jeszcze temu zaradzić. Trzeba złożyć pracodawcom odpowiednie oświadczenia
Na konta pracowników wpłynęło mniej pieniędzy. Skąd taka zmiana? Można jeszcze temu zaradzić. Trzeba złożyć pracodawcom odpowiednie oświadczenia
Shutterstock

Jesień zaskoczyła pracowników nie tylko niskimi temperaturami, ale również niższymi wpływami na konta. Skąd się wziął nagły spadek wynagrodzenia? Dotyczy tych osób, które nie złożyły pracownikom stosownych oświadczeń. Ale to nie jest nic straconego. Sprawdź co trzeba zrobić.

Niższe wpływy na konta znów są zaskoczeniem

Przypadające po wakacjach miesiące bywają dla pracowników źródłem rozczarowania. Po letnich wydatkach i rozpoczęciu roku szkolnego, które również wiąże się z koniecznością poniesienia niestandardowych kosztów, często okazuje się, że na konto wpływa niższe wynagrodzenie, niż we wcześniejszym okresie. W takich przypadkach, jeśli pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną, warto w pierwszej kolejności zastanowić się nad tym, czy to możliwe by z pracodawca dokonał jakiegokolwiek potrącenia, np. w związku z wyrażona przez pracownika zgodą, czy też na podstawie zajęcia komorniczego. Jeśli jednak to nie tego typu zdarzenia są powodem niespodziewanej obniżki, warto przyjrzeć się temu, jak wysokie dochody osiągnął pracownik i czy nie przekroczył granicy przewidzianej dla progu podatkowego.

Na gruncie obowiązujących przepisów podatek dochodowy od osób fizycznych pobiera się od podstawy jego obliczenia. Jeżeli wynosi ona do 120.000 złotych, podatek wynosi 12% minus kwota zmniejszająca, czyli 3600 złotych. W przypadku podstawy ponad 120.000 złotych jest to natomiast 10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 złotych. Ile trzeba zarabiać, aby przekroczyć kluczową wartość 120.000 złotych? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Wszystko zależy bowiem od indywidualnej sytuacji podatnika oraz stosowanych ulg i zwolnień. Orientacyjnie przyjmuje się jednak, że w 2025 roku, tak samo, jak w roku 2024, aby przekroczyć pierwszy próg podatkowy przy standardowych parametrach (brak zwolnień, wiek powyżej 26 roku życia, stosowanie pełnej ulgi podatkowej) należało zarabiać 11.900 złotych brutto (około 8400 złotych netto na rękę).

Zobacz również:

Te oświadczenia można złożyć pracodawcy nawet w październiku

Choć oczywiście wysoki poziom dochodów jest co do zasady powodem do radości, to jednocześnie jednak konieczność uiszczenia wyższej zaliczki na podatek z pewnością nikogo nie cieszy. Dlatego warto, aby osoby, które znalazły się w takiej sytuacji lub mogą znaleźć się w niej w najbliższym czasie, rozważyły swoją sytuację i podjęły decyzję co do zastosowania odpowiednich środków zaradczych. Podatnicy pozostający w związkach małżeńskich mogą na przykład złożyć płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierzają opodatkować dochody razem z małżonkiem, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:
1) dochody podatnika nie przekroczą kwoty 120 000 zł, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów, które łączy się z dochodami podatnika – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku oświadczenia dotyczącego opodatkowania dochodów, m.in. razem z małżonkiem;
2) dochody podatnika przekroczą kwotę 120 000 zł, a dochody małżonka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają tej kwoty – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika.

Z możliwości złożenia odpowiedniego oświadczenia mogą również skorzystać osoby mające zamiar rozliczyć się z podatku dochodowego jako osoby samotnie wychowujące dziecko.
Warto również pamiętać o tym, że odzyskanie zapłaconej wyższej zaliczki będzie możliwe również po zakończeniu roku podatkowego (oczywiście o ile podatnik spełni wymagane do tego warunki). Również wtedy można bowiem skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem, z rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko, czy też z przysługujących ulg podatkowych. W takim przypadku na „wyrównanie” stanu konta trzeba będzie jednak czekać dłużej.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 2, art. 32 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Zobacz również:

Źródło: INFOR
Prawo
