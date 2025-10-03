Dlaczego ludzie nie ubiegają się o przysługujące im pieniądze? ZUS wypłacił już ponad 1 miliard złotych, ale wiele osób wciąż nie złożyło wniosku

ZUS wypłacił już ponad 1 miliard złotych

Jak wynika z informacji opublikowanych przez ZUS, rodzice i opiekunowie dzieci spełniających określone przez ustawodawcę warunki otrzymali już od 1 lipca 2025 roku przelewy o łącznej wartości przekraczającej 1,2 mld złotych. Pieniądze trafiły do ponad 3 mln osób. Chodzi o świadczenie, które jest przyznawane niezależnie od sytuacji majątkowej rodziny i bez kryterium dochodowego. Czas na ubieganie się o te pieniądze skończy się wraz z końcem listopada, więc warto się pospieszyć. O co chodzi?

Mowa o jednym z flagowych świadczeń, których celem jest wsparci rodziców w wychowaniu dzieci, czyli świadczeniu Dobry Start. Wnioski o jego wypłatę uprawnieni mogli składać od 1 lipca 2025 roku. Pieniądze przysługują na każde dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego, do ukończenia przez nie 24 roku życia. Oczywiście rodzice to nie jedyni uprawnieni. Standardowo na równi z nimi traktowani są opiekunowie dziecka (prawny lub faktyczny), a także rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, czy dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych. Choć od trwającego już okresu rozliczeniowego w wypłacie świadczenia zaszły zmiany, a grono uprawnionych się zmniejszyło, to jednak ograniczenia te dotyczą jedynie przypadków dzieci, które nie są objęte polskim systemem edukacji. Cała reszta nadal może korzystać z pomocy państwa w tym zakresie i złożyć odpowiedni wniosek do ZUS.

Wielu uprawnionych wciąż może złożyć wniosek

Przypominamy, że wniosek należy złożyć elektronicznie, a wypłaty są dokonywane w formie bezgotówkowej. Warto się pospieszyć, bo przyjmowanie wniosków na okres rozliczeniowy 2025/2026 zakończy się 30 listopada. Po tym terminie możliwość uzyskania świadczenia w wysokości 300 złotych przepadnie. Warto też pamiętać, że jeśli rodzina, w której wychowuje się dziecko znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji, to może zwiększyć kwotę udzielonej jej w związku z rozpoczęciem roku szkolnego pomocy. Osoby pobierające zasiłek rodzinny (kryterium dochodowe to 674,00 zł na osobę, a w sytuacji, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne bądź osoba ucząca się, której przysługuje zasiłek rodzinny jest niepełnosprawna, 764,00 zł na osobę) mogą wnioskować o przyznanie dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 złotych). W tym wypadku termin na ubieganie się o przyznanie pomocy jest krótszy i minie wraz z końcem października (czyli z końcem okresu zasiłkowego).