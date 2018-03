Jak wyrobić paszport w 2018 r.?

Paszport to przepustka umożliwiająca podróże do państw niebędących członkami UE. Jeżeli planujesz podróż do któregoś z państw członkowskich UE wystarczy ci dowód osobisty - w innym wypadku będziesz potrzebował paszportu.

Krok 1. Zbierz dokumenty i zapłać za paszport

Aby uzyskać paszport należy złożyć odpowiedni wniosek. W pierwszej kolejności powinieneś jednak zebrać dokumentację, którą niezbędnie trzeba dołączyć do wniosku. Tak więc powinieneś przygotować:

wniosek o wydanie paszportu — dostaniesz go w punkcie paszportowym . twoje jedno kolorowe zdjęcie — wydrukowane, aktualne (zrobione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku), o wymiarach 35 mm (szerokość) x 45 mm (wysokość) dowód opłaty za paszport (patrz niżej) oraz dokument, który potwierdzi twoje prawo do ulgi (na przykład legitymacja studencka) albo całkowitego zwolnienia z opłaty, ważny paszport (jeśli masz) lub ważny dowód osobisty (jeśli nie masz paszportu). skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa — potrzebne gdy twoje nazwisko zostało zmienione po ślubie za granicą.

Urzędnik może zażądać dodatkowej dokumentacji w sytuacji gdy poweźmie wątpliwość co do prawidłowości danych zawartych w dokumentacji lub co do twojej tożsamości.

Teraz powinieneś zapłacić za paszport. Opłata wynosi 140 zł - chyba, że przysługuje ci ulga lub prawo do bezpłatnego paszportu. W punkcie paszportowym dowiesz się jak to zrobić.

Prawo do 50 % ulgi (zapłacisz 70 zł) przysługuje ci gdy jesteś:

uczniem, studentem,

emerytem, rencistą,

jesteś osobą niepełnosprawną,

utrzymuje cię twój małżonek, który jest emerytem, rencistą albo osobą niepełnosprawną,

przebywasz w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym,

dostajesz zasiłek stały z pomocy społecznej,

jesteś kombatantem albo ofiarą represji wojennych i okresu powojennego,

jesteś rodzicem albo małżonkiem rodzica w rodzinie wielodzietnej i masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Prawo do 75 % ulgi (zapłacisz 35 zł) masz jeśli:

masz mniej niż 26 lat, uczysz się i jesteś dzieckiem z rodziny wielodzietnej tj. masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny,

jesteś dzieckiem z niepełnosprawnością z rodziny wielodzietnej, a więc masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Paszport bezpłatnie mogą uzyskać m.in. osoby mające ponad 70 lat, osoby których wyjazd związany jest z długotrwałym leczeniem i operacją.