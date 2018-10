Jak wyrobić paszport w 2019 r.?

Podczas podróży, zarówno tych małych jak i dużych, konieczne jest posiadanie określonych dokumentów. Podczas wycieczek do państw UE wystarczy mieć przy sobie ważny dowód osobisty. ,,Duże'' podróże, a więc do państw niebędących członkami UE wymagają aby posiadać przy sobie paszport.

Wniosek i potrzebne dokumenty

Aby wyrobić paszport konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w dowolnym punkcie paszportowym - adresy punktów paszportowych można znaleźć na stronach internetowych urzędów wojewódzkich. Wniosek o paszport może złożyć osoba, która chce dostać paszport lub opiekun prawny osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej z tym zastrzeżeniem, że konieczna jest obecność osoby ubezwłasnowolnionej.

Wniosek należy złożyć osobiście ponieważ w punkcie paszportowym zostaną pobrane odciski palców.

Przed wizytą w urzędzie należy jednak odpowiednio się przygotować tj. zabrać ze sobą:

jedno kolorowe zdjęcie TUTAJ. — zdjęcie takie jak do dowodu osobistego - wydrukowane, aktualne (zrobione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku), o wymiarach 35 mm (szerokość) x 45 mm (wysokość) - więcej informacji o zdjęciu dowód opłaty za paszport (patrz niżej) oraz dokument, który potwierdzi prawo do ulgi (na przykład legitymacja studencka) albo całkowitego zwolnienia z opłaty, ważny paszport (jeśli posiadasz) lub ważny dowód osobisty (jeśli nie posiadasz paszportu). skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa — potrzebne gdy nazwisko zostało zmienione po ślubie za granicą.

Wniosek otrzymuje się w punkcie paszportowym - nie należy korzystać z wniosków znalezionych w Internecie.

Urzędnik może zażądać dodatkowej dokumentacji w sytuacji gdy poweźmie wątpliwość, co do prawidłowości danych zawartych w dokumentacji lub co do tożsamości wnioskodawcy.

Ile kosztuje paszport?

Jak wcześniej wspomniano jednym z dokumentów niezbędnych do załączenia do wniosku jest dowód opłaty za paszport. Aby uzyskać potwierdzenie należy zapłacić za paszport - w tym celu należy skontaktować się z punktem paszportowym, by dowiedzieć się w jaki sposób dokonać opłaty. Najczęściej będzie to przelew na wskazany przez urząd numer rachunku z dopiskiem ,,opłata paszportowa dla Jana Kowalskiego''.

Opłata za paszport wynosi 140 zł, jeśli wnioskodawcy nie przysługują żadne zniżki lub ulgi. Na 50 % ulgę mogą liczyć: