Przepisy RODO a wybory - stanowisko GIODO

Kodeks wyborczy powinien być dostosowany do przepisów o ochronie danych osobowych, w tym unijnego rozporządzenia w tym zakresie (RODO). Tak twierdzi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. GIODO podkreśla, iż podczas wyborów nie powinno dochodzić do rejestracji umieszczania przez wyborcę karty do głosowania w urnie.