Nowe świadczenie od ZUS w 2025 roku. Można zyskać 2520 zł miesięcznie, a 12 600 zł wyrównania. Jakie warunki trzeba spełnić?

Od przyszłego roku rusza nowy program wsparcia. Osoby pobierające rentę socjalną mogą liczyć na dodatkowe 2520 zł miesięcznie. Chociaż prawo do świadczenia powstaje już na początku roku, pierwsze wypłaty nastąpią dopiero wiosną. Oto szczegóły.

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, od nowego roku osoby pobierające rentę socjalną i całkowicie niezdolne do pracy zyskają dodatkowe wsparcie finansowe. Nowelizacja ustawy przewiduje wypłatę dodatku w wysokości 2520 złotych miesięcznie, który będzie corocznie waloryzowany. Choć przepisy wejdą w życie już od stycznia 2025 roku, pierwsze wypłaty tego świadczenia planowane są na maj 2025 roku, z uwzględnieniem zaległych kwot. Wtedy kwota do wypłaty wyniesie 12 600 zł.

Jakie zmiany w rencie socjalnej w 2025 roku?

Ustawa o rencie socjalnej, zmieniona z dniem 1 stycznia 2025 roku, przewiduje istotne zmiany dotyczące dodatku dopełniającego. Wśród kluczowych zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o rencie socjalnej należy wymienić: wprowadzenie nowego dodatku w wysokości 2520 zł miesięcznie, ograniczenie jego odbiorców do osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji oraz przesunięcie terminu pierwszej wypłaty na maj 2025 roku, pomimo nabycia prawa do świadczenia już od stycznia.

Dla kogo renta socjalna w 2025 roku?

Aby uzyskać rentę socjalną, należy spełnić określone wymagania wiekowe oraz zdrowotne. Prawo do świadczenia przysługuje osobom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu trwałego naruszenia sprawności organizmu powstałego przed 18. rokiem życia lub w trakcie nauki. Wniosek o rentę socjalną można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, dołączając wymagane dokumenty, takie jak zaświadczenie lekarskie, dokumenty potwierdzające naukę oraz dodatkowe informacje o sytuacji materialnej.

ZUS zobowiązany jest wydać decyzję administracyjną w sprawie przyznania renty socjalnej w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności mającej wpływ na tę decyzję. Osoba niezadowolona z orzeczenia lekarskiego ma prawo do złożenia odwołania w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Aby uzyskać rentę socjalną, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku niezgodności z orzeczeniem lekarskim przysługuje prawo do wniesienia odwołania. Ponadto konieczne jest informowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wszelkich zmianach w sytuacji życiowej, które mogą mieć wpływ na prawo do świadczenia.

Choć osoby uprawnione nabywają prawo do dodatku dopełniającego już od 1 stycznia 2025 roku, jego wypłata zostanie przesunięta na maj tego samego roku. Przyczyną opóźnienia jest konieczność dostosowania systemów informatycznych ZUS, proces ten, zgodnie z uzasadnieniem do nowelizacji, może potrwać od 6 do 9 miesięcy. Kluczowe aspekty wdrożenia nowego dodatku to: konieczność dostosowania systemów informatycznych ZUS, wypłata pierwszego świadczenia wraz z wyrównaniem za poprzednie miesiące oraz spełnienie określonych warunków przez beneficjentów.

Nowy dodatek dopełniający skierowany jest przede wszystkim do: osób, które nie otrzymywały dotychczas świadczenia uzupełniającego lub dodatku pielęgnacyjnego do renty rodzinnej, rencistów, którzy utracili prawo do tych świadczeń z powodu czasowej niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz osób, które w przyszłości uzyskają orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji.