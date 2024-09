KAS: Ukrainka wjeżdżała do Polski z gotówką o równowartości ponad 1,7 mln zł. Zgłosiła tylko 20 tys. euro

Nielegalny przewóz gotówki o równowartości ponad 1,7 mln zł wykryli funkcjonariusze podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej. Pieniądze zostały znalezione podczas kontroli bagażu Ukrainki wjeżdżającej do Polski z Ukrainy pociągiem relacji Kijów-Przemyśl. Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie podkom. Edyta Chabowska, obywatelka Ukrainy, złożyła deklarację dewizową na przewóz 20 tys. euro.

Nielegalny przewóz gotówki zdarza się cały czas

"Jednak podczas szczegółowej kontroli okazało się, że kobieta przewozi znacznie większą kwotę pieniędzy. Było to ponad 355 tys. euro oraz 46 tys. dolarów amerykańskich. To równowartość 1,7 mln zł" – dodała rzeczniczka IAS w Rzeszowie. Gotówka ukryta była w reklamówce, która znajdowała się w bagażu kobiety.



Jak podkreśliła podkom. Chabowska, wobec podróżnej wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe. "Na poczet kary zabezpieczono 50 tys. zł" – powiedziała. Pozostałą gotówkę kobieta mogła wziąć ze sobą i wjechać do Polski.



To już kolejny w ostatnich tygodniach wykryty przypadek nielegalnego przewozu dewiz przez polsko-ukraińską granicę na Podkarpaciu.



Jak podała rzeczniczka, niedawno 40 tys. dolarów przewoziła w bagażu kobieta, która przyjechała do Polski pociągiem z Charkowa.



"Deklaracji dewizowej nie złożył także podróżna, która przekraczała polsko-ukraińską granicę pociągiem z Odessy. W jej bagażu funkcjonariusze wykryli 30 tys. dolarów. Kolejna podróżna z Odessy nie zgłosiła przewozu ponad 33 tys. funtów brytyjskich" – wyliczyła podkom. Chabowska.



Od początku 2024 roku funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli na podkarpackim odcinku polsko-ukraińskiej granicy wykryli ponad 130 przypadków nielegalnego przewozu gotówki w różnych walutach o równowartości ponad 2,6 mln euro. Ponad 60 proc. tych zdarzeń zostało wykrytych przez funkcjonariuszy Oddziału Celnego Kolejowego Przemyśl-Medyka.(PAP)

huk/ mark/

REKLAMA

Na granicy UE obowiązuje limit 10 tys. euro przewożonej gotówki