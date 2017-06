Czy pracodawca może wypłacić pracownikowi wynagrodzenie w obcej walucie?

Art. 358 kodeksu cywilnego mówi o tym, że zobowiązanie finansowe może być regulowane w innej walucie niż polska, jeżeli tak ustalą strony bądź bezpośrednio wynika to z orzeczenia sądowego lub też z ustawy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której akt prawny, orzeczenie sądowe, będące źródłem zobowiązania, lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej. Do tego odsyła art. 300 kodeksu pracy. Dlatego, zgodnie z prawem, pracodawca i pracownik mogą umówić się, że wynagrodzenie będzie wypłacane np. w dolarach. Z obserwacji eksperta z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego wynika, że najczęściej dotyczy to przedsiębiorców, którzy są cudzoziemcami i z reguły nie dokonują transakcji finansowych w złotówkach.

– Przedsiębiorca ma prawo wypłacać pensje w dogodnej dla niego walucie, w zależności od źródła przepływu finansów w firmie. Natomiast, płaca musi być przeliczana, według kursu Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z dniem wymagalności świadczenia. Kwota, uzyskana po przewalutowaniu, nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce. A gdyby tak się zdarzyło, to pracodawca ma obowiązek wyrównać tę różnicę. W tej sytuacji, pracownik jest stroną chronioną – mówi prof. Grażyna Spytek-Bandurska.

Ekspert podkreśla, że jeżeli już dochodzi do wypłat w obcej walucie to z reguły są one wyższe, niż przeciętne wynagrodzenie w naszym kraju. I raczej dotyczą wysoko wykwalifikowanych i dobrze opłacanych pracowników. W związku z tym, według wykładowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, w większości przypadków nie ma obawy o to, że zatrudniony otrzyma na koniec miesiąca mniejszą kwotę, niż płaca minimalna obowiązująca w naszym kraju. Dotyczy to zarówno pracy wykonywanej w Polsce, jak i za granicą, np. podczas delegacji służbowej.

– Pracownik może też otrzymywać sporadycznie wynagrodzenie w innej walucie, niż polski złoty. Podstawowy warunek jest taki, że musi być o tym powiadomiony. Pracodawca ma obowiązek zawrzeć z nim postanowienie na piśmie, np. w aneksie do umowy o pracę. I oczywiście w tym wypadku również wypłata powinna być przeliczana w dniu wymagalności świadczenia, według wcześniej wspomnianego kursu NBP. Warto zauważyć, że w każdym momencie zainteresowane strony mogą dokonać zmiany swoich ustaleń i zaprzestać rozliczeń w obcej jednostce, gdyż może to być uciążliwe, zwłaszcza dla pracownika. Bowiem wszelkie transakcje zwykle czynimy w polskiej walucie – dodaje prof. Spytek-Bandurska.

