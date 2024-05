Kto jest zwolniony z płacenia podatku od spadku w 2024 r.?

Ważna decyzja o przyszłej emeryturze do końca lipca 2024 roku dla milionów ubezpieczonych w ZUS. Kto nie musi składać oświadczenia?

ZUS informuje, że miliony osób, które urodziły się po 1968 roku, może w najbliższych miesiącach zdecydować, czy chcą, by część ich składki na ubezpieczenie emerytalne była w całości zapisywana na subkontach w ZUS, czy przekazywana do OFE. „Okno transferowe” otworzyło się w kwietniu, a decyzję należy podjąć do końca lipca tego roku.