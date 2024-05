500 plus dla emerytów od czerwca 2024 r.

Waloryzacja emerytur 2024

Każdego roku w czerwcu ZUS przeprowadza waloryzację kapitału zgromadzonego na kontach świadczeniobiorców. Chodzi o to, aby prze inflację środki nie traciły na wartości. Podlegają jej środki zgromadzone przez wszystkich przyszłych emerytów do 31 grudnia poprzedniego roku. Dzięki zwiększeniu wartości składek do kont dopisywana jest podwyżka. Z racji, że waloryzacja kapitału dotyczy świadczeń jeszcze niewypłacanych, skorzystać z niej mogą tylko ci, którzy na emeryturę dopiero się wybierają. Dlatego korzystnie dla przyszłych emerytów jest zaczekać na waloryzację kapitału i przejść na emeryturę w drugiej połowie roku.

Waloryzacja kapitału - ile wyniesie

Ile w tym roku wyniesie waloryzacja kapitału? Prognozowane dane mówią o 14,8-14,9 proc. Wówczas emerytura może wynieść nawet 500 zł więcej.

Aż 300 tys. osób w 2024 r. jest uprawnionych do przejścia na emeryturę. Z finansowego punktu widzenia, korzystniej jest wstrzymać się ze złożeniem wniosku do drugiej połowy roku. Im więcej zgromadzonych środków na koncie w ZUS i im późniejsze przejście na emeryturę - tym większe świadczenie można otrzymać.

Przykład Pani Alicja na koncie w ZUS uzbierała kwotę 600 tys. zł. Jeśli przejdzie na emeryturę już teraz może liczyć na świadczenie w wysokości 3389 zł. Pani Alicja woli poczekać na waloryzację kapitału, bo wówczas na koncie w ZUS będzie miała kwotę 686 zł, dzięki temu jej świadczenie wyniesie 3875 zł, czyli niemal 500 zł więcej.

Warto pamiętać, że informacje o wysokości zgromadzonych składek można sprawdzić online na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).