Legalizacja marihuany medycznej

Legalizacja tzw. medycznej marihuany to temat bardzo wrażliwy w Polsce. Spory o jej zalegalizowanie trwały od bardzo dawna jednak do czerwca br. korzystanie z tego środka było całkowicie zakazane. 22 czerwca 2017 r. Sejm przyjął jednak ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, na skutek czego dopuszcza do obrotu farmaceutycznego medyczną marihuanę.

Lek na receptę

Przyjęta przez posłów ustawa zakłada, że marihuana medyczna będzie mogła zostać wykorzystana jako środek farmaceutyczny. Aby pacjent mógł skorzystać z tego środka będzie musiał uzyskać od lekarza (każdego oprócz weterynarza) odpowiednią receptę. Z taką receptą pacjent będzie musiał udać się do apteki, gdzie ten środek będzie produkowany.

Produkt leczniczy z konopi indyjskich (w tym ziele konopi, wszelkie wyciągi, nalewki farmaceutyczne, żywica konopi) będzie mógł zostać dopuszczony do obrotu farmaceutycznego pod warunkiem, że otrzyma odpowiednie pozwolenie od Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Pozwolenie to ma być wydawane na okres 5 lat.

Pierwotny projekt zakładał, kontrolowaną przez państwo uprawę konopi indyjskich. Posłowie jednak nie zgodzili się na to i ustalili, że surowiec będzie importowany do naszego kraju i to z niego będą wyrabiane preparaty lecznicze. Ministerstwo zdrowia zapowiada jednak, że będzie monitorowało zapotrzebowanie na nowy środek leczniczy, i że nie wyklucza w przyszłości nowelizacji ustawy.

Lek w fazie początkowej nie będzie refundowany przez służbę zdrowia. Oznacza to dość wysokie ceny za produkt w tym okresie, zwłaszcza po doliczeniu kosztów zakupu, transportu i wyrobu.

Medyczne właściwości konopi

Spór o lecznicze właściwości medyczne konopi indyjskich trwa w najlepsze. Badania naukowców zdają się jednak potwierdzać lecznicze działanie rośliny. Naukowcy twierdzą, że zastosowanie marihuany medycznej jest pomocne w przypadku:

alzheimera;

stwardnienia rozsianego (SM);

padaczki;

chemioterapii (ma działanie łagodzące skutki uboczne chemioterapii w postaci nudności, wymiotów, biegunki czy braku apetytu).

To tylko przykładowe wyliczenie - naukowcy wskazują również na wiele innych dolegliwości, w których zastosowanie medycznej marihuany wpływa pozytywnie na stan zdrowia chorego.

3 miesiące po ogłoszeniu

Ustawa ma wejść w życie w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia a więc w drugiej połowie października 2017 r. W tym czasie należy się odpowiednio przygotować. Należy też odpowiedzieć sobie na pytanie m.in. czy lekarze mają wystarczającą wiedzę na temat zastosowania medycznej marihuany a także czy aptekarze mają odpowiedni sprzęt i wiedzę na temat sporządzania produktów leczniczych z konopi indyjskiej?

Przyjęta regulacja w założeniu ma pomagać pacjentom. Pytanie tylko czy będzie ona skuteczna?

