Dodatek dopełniający 2520 zł. Potrzebne orzeczenie o niesamodzielności. Być może będą ułatwienia w otrzymaniu przez rencistów

W jednej z propozycji legislacyjnych rządu jest przyznanie pielęgniarkom prawa do wydawania orzeczeń o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jest to ważne w kontekście dodatku dopełniającego 2520 zł - rząd (i Sejm) wprowadził dla rencistów (pobierających rentę socjalną) wymóg posiadania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Wielu rencistów nie występowało o to orzeczenie. Jest możliwe zalanie odpowiednich komisji wnioskami o nie. Rząd deklarował - niezależnie od prac nad zmianami w ustawie o rencie socjalnej - przyznanie pielęgniarkom prawa do wydawania takich orzeczeń.

Tak przedstawiono to w opisie planowanej nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Źródłem informacji jest Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów . Nowelizacja ma uporządkować wydawanie orzeczeń lekarskich dla m.in. rencistów (za projekt odpowiada Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mają się pojawić w tej ustawie takie zapisy (nie tylko dla pielęgniarek, ale i fizjoterapeutów): Na tej podstawie dodatek dopełniający ściśle wiąże się z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji Zapis 2 (z opisu planów rządu). W sprawach o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej w zakresie profilu narządu ruchu orzeczenia będą wydawane przez fizjoterapeutów, a w sprawach, w których ustala się niezdolność do samodzielnej egzystencji, przez pielęgniarki i pielęgniarzy. Rząd planuje więc wprowadzenie możliwości wydawania orzeczeń w określonych rodzajach spraw przez specjalistów wykonujących samodzielne zawody medyczne. Uzasadnienie, aby przyznać nowe kompetencje pielęgniarkom: Wydawanie orzeczeń dla celów ustalania praw do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz dla innych celów stanowi jedno z podstawowych zadań ZUS. Orzeczenia lekarskie wydawane w ZUS (przez lekarzy orzeczników, komisje lekarskie) stanowią podstawę do ustalania szeregu uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych (np. do renty z tytułu niezdolności do pracy, do renty szkoleniowej, do dodatku pielęgnacyjnego), z zabezpieczenia społecznego o charakterze pozaubezpieczeniowym (np. renta socjalna, świadczenie uzupełniające do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji).

Rząd wprowadził ścieżkę dla rencistów, którzy postarają się zdobyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji Przyznanie dodatku dopełniającego osobie pobierającej rentę socjalną, która ma orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji, następuje z urzędu i nie wymaga wydania decyzji. W przypadku gdy osoba pobierająca rentę socjalną nie ma w dniu wejścia przepisów o tym dodatku orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji istnieje taka ścieżka: Dodatek dopełniający przysługuje na jej wniosek, o ile osoba ta uzyska orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W takim przypadku osoby rencista otrzyma wyrównanie od miesiąca złożenia wniosku (nie wcześniej niż w maju 2025 r.) Podstawowe informacje o dodatku dopełniającym do renty socjalnej Osobie uprawnionej do renty socjalnej, będącej całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, przysługuje dodatek dopełniający w wysokości 2520 zł. Dodatek dopełniający przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się o ten dodatek lub jej przedstawiciela ustawowego. Dodatek dopełniający wypłaca się z rentą socjalną. Źródło przepisu: USTAWA z dnia 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw Link do Sejmu Dla porównania pierwotny projekt nowelizacji: Projekt USTAWY o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw