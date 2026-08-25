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Wpis do wykazu z ustawy o KSC do 3 października! Uważaj, moratorium na kary może okazać się pułapką!

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25 sierpnia 2026, 09:10
[Data aktualizacji 25 sierpnia 2026, 09:08]
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
KSC ustawa obowiązki NIS2 AI
KSC ustawa obowiązki NIS2 AI
Forsal.pl

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Do 3 października 2026 r. tysiące polskich firm muszą samodzielnie zgłosić się do wykazu podmiotów kluczowych i ważnych w ramach znowelizowanej ustawy o KSC. Urząd nie wyśle żadnego zawiadomienia. Zwlekanie z rejestracją może skutkować bolesnymi kontrolami oraz osobistą odpowiedzialnością zarządu, nawet mimo odroczenia najsurowszych kar finansowych.

Nikt ci nie przypomni o wpisie do wykazu KSC

Nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), wdrażająca dyrektywę NIS2, weszła w życie 3 kwietnia 2026 r. Zmieniła zasady gry: dziś status podmiotu kluczowego lub ważnego powstaje z mocy prawa, gdy tylko spełnisz kryteria. Nikt nie wydaje w tej sprawie decyzji ani nie przysyła zawiadomienia.

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Żeby ustalić, czy podlegasz ustawie, sprawdź dwie rzeczy:

  • czy działasz w jednym z 18 sektorów z załączników nr 1 i 2 (m.in. energetyka, zdrowie, transport, woda, ICT, ale też produkcja, żywność, chemia, odpady, usługi pocztowe),
  • czy spełniasz kryteria wielkościowe – co do zasady status średniego przedsiębiorstwa (próg liczony według reguł unijnych, z uwzględnieniem firm powiązanych i partnerskich).

Uważaj na grupy kapitałowe. Progi liczysz łącznie z podmiotami powiązanymi, więc mała spółka w większej grupie też może wpaść w reżim ustawy. Nie opieraj analizy wyłącznie na kodach PKD – liczy się faktyczna działalność.

Termin dla firm, które spełniały kryteria już 3 kwietnia 2026 r., mija 3 października 2026 r. Samorejestracja w systemie S46 działa od 7 maja, a z platformy S46 Cyber Hub korzysta już ponad 2 tys. podmiotów.

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nis2 ksc krajowy system cyberbezpieczeństwa wpis

nis2 ksc krajowy system cyberbezpieczeństwa wpis

Shutterstock

Wpis to dopiero początek

Sam wpis nie kończy sprawy – otwiera dostęp do S46 Cyber Hub i uruchamia kolejne obowiązki. Jeśli spełniałeś kryteria 3 kwietnia 2026 r., masz czas:

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  • do 3 kwietnia 2027 r. – na wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI),
  • do 3 kwietnia 2028 r. – na pierwszy audyt (dotyczy podmiotów kluczowych).

Te terminy biegną niezależnie od kar. Jeśli odłożysz rejestrację, skrócisz sobie czas na przygotowanie systemów.

Moratorium to nie wakacje

To prawda, że najdotkliwsze kary pieniężne z ustawy o KSC są odroczone. Po raz pierwszy będą mogły zostać nałożone dopiero po 3 kwietnia 2028 r. Dotyczy to kar dla firmy (do 10 mln euro lub 2 proc. przychodów), kar dla kierownictwa (do 300 proc. wynagrodzenia) oraz kar okresowych za zwłokę.

Ale to nie znaczy, że przez dwa lata nic ci nie grozi. Poza moratorium zostają m.in.:

  • kara nadzwyczajna do 100 mln zł – za naruszenie powodujące poważne cyberzagrożenie; organ może ją nałożyć już teraz,
  • odpowiedzialność karna za fałszywe oświadczenie o prawdziwości danych we wniosku,
  • instrumenty nadzorcze: ostrzeżenia, nakazy i kontrole.

Jest jeszcze jedno ryzyko. Jeśli nie zgłosisz się sam, organ może wpisać cię do wykazu z urzędu – i od razu wszcząć kontrolę wobec firmy, która niczego nie przygotowała.

Ważne

Moratorium odracza tylko nałożenie części kar pieniężnych – nie zawiesza obowiązku wpisu do 3 października 2026 r., wdrożenia zabezpieczeń ani zgłaszania incydentów. Potraktuj ten czas jak okres na usunięcie luk, a nie jak wakacje od KSC.

Odpowiada zarząd, nie tylko dział IT

Ustawa o KSC przenosi odpowiedzialność na kierownictwo. Za wykonanie obowiązków odpowiada kierownik podmiotu – i nie zdejmuje z niego tego ani umowa z zewnętrzną firmą, ani powołanie własnego specjalisty. Jeżeli w zarządzie nie wskażesz osoby odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo, odpowiadają wszyscy jego członkowie. Dochodzi obowiązek corocznego, udokumentowanego szkolenia kierownictwa. Nie licz też, że ochroni cię polisa D&O – administracyjne kary z zakresu prawa publicznego zwykle nie są nią objęte.

Ustawa o KSC dotyczy, nawet jeśli formalnie nie podlegasz

Nie jesteś podmiotem kluczowym ani ważnym? I tak możesz odczuć skutki ustawy. Duże firmy, które jej podlegają, muszą kontrolować bezpieczeństwo swoich dostawców. Dlatego już dziś aneksują umowy z mniejszymi kontrahentami, wymagając m.in. uwierzytelniania wieloskładnikowego, prawa do audytu i szybkiego zgłaszania incydentów. Odmowa może cię kosztować kontrakt.

Co zrobić już teraz

  • Sprawdź status – przeanalizuj faktyczną działalność, sektor, wielkość i powiązania kapitałowe; wynik (także negatywny) zapisz.
  • Nie czekaj na koniec wdrożenia – wpis do wykazu i budowa zabezpieczeń to dwa różne procesy; wniosek złóż wcześniej.
  • Wyznacz osobę odpowiedzialną za cyberbezpieczeństwo – pamiętając, że nie zdejmie to odpowiedzialności z kierownika podmiotu.
  • Zbieraj dowody zgodności – analizę ryzyka, rejestr dostawców, procedury incydentowe, potwierdzenia szkoleń.
  • Przejrzyj umowy z dostawcami IT – zwłaszcza dostęp administracyjny i obowiązek zgłaszania incydentów.

Im wcześniej zaczniesz, tym mniej ryzykujesz. Zwłoka nie wynika dziś z braku narzędzi – system działa – lecz z bierności, która sama w sobie staje się ryzykiem.

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Źródło: INFOR
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