Kiedy wejdą alimenty natychmiastowe?

Trwają zaawansowane prace nad nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego co do alimentów. Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości: nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie tzw. alimentów natychmiastowych zasądzanych w szybkim trybie w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia. Uzyskanie takich alimentów nie wyłączałoby jednak w przyszłości z możliwości dochodzenia alimentów w tradycyjnym postępowaniu.

Jak odzyskać zaległe alimenty?

W opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sposobem walki ze zjawiskiem niealimentacji jest przede wszystkim poprawa egzekucji alimentów. Natomiast poziom egzekucji alimentów zależy przede wszystkim od skuteczności działań komorników sądowych. Zaś przepisy dotyczące egzekucji orzeczeń sądowych zawarte w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie o komornikach sądowych, w tym przepisy dotyczące egzekucji orzeczeń dotyczących alimentów, należą do właściwości Ministra Sprawiedliwości.

Do właściwości Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej należy realizowane na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wsparcie materialne dla niektórych osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji prowadzonej przez komorników sądowych. Osoby uprawnione do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji, mogą liczyć na pomoc państwa w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przyznawanych po spełnieniu kryteriów, w tym kryterium dochodowego, wskazanych www. ustawie. Jednym z podstawowych warunków przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 1209 zł netto na osobę w rodzinie. Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Ważne Osobie uprawnionej świadczenie przysługuje do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Zmiany w alimentach 2025

Zakłada się, że podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego po raz pierwszy będzie miało zastosowanie od okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 października 2024 r. W pierwszym roku obowiązywania ustawy, tj. w 2024 r., wydatki związane z podwyższeniem maksymalnej kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi wyniosą 21 min zł. Zostaną one sfinansowane z budżetu państwa w ramach środków zaplanowanych na świadczenia rodzinne w budżetach wojewodów i rezerwie celowej poz. 34. W latach kolejnych nastąpi zwiększenie planowanych w budżecie kwot wydatków na świadczenia rodzinne. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD42. Natomiast nie są prowadzone i prace nad uchyleniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i likwidacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego.