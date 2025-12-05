REKLAMA

Firmy boją się KSeF! Co trzecie MŚP wciąż niegotowe, choć zmiany są nieuniknione

Firmy boją się KSeF! Co trzecie MŚP wciąż niegotowe, choć zmiany są nieuniknione

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 grudnia 2025, 09:16
KSeF
Firmy boją się KSeF! Co trzecie MŚP wciąż niegotowe, choć zmiany są nieuniknione
shutterstock

Firmy nie są gotowe, a czasu prawie już nie ma. Okazuje się, że ponad jedna trzecie MŚP nie wdrożyło jeszcze Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), choć większość popiera zmianę. Główną przeszkodą nie jest niechęć, lecz chaos informacyjny i brak narzędzi.

Obowiązkowy KSeF zbliża się wielkimi krokami, ale nie wszyscy są już gotowi na rewolucję w fakturowaniu. „34 procent firm z sektora MŚP wciąż nie jest przygotowanych do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur” – wynika z badania SaldeoSMART. Nie jest to przejawem opieszałości czy złej woli: 61% małych i średnich przedsiębiorstw widzi potrzebę wprowadzenia KSeF. Na przeszkodzie do przygotowania się do nowego obowiązku stoją im jednak: brak wystarczającej wiedzy o centralnym systemie, trudności ze zrozumieniem nowych przepisów oraz niekompatybilne systemy informatyczne, które utrudniają integrację z rządową platformą.

Przedsiębiorcy chcą wdrażać KSeF. Firmy z sektora MŚP inwestują w szkolenia i aktualizacje oprogramowania, ale bez eksperckiego wsparcia mogą nie zdążyć na czas

Jednak mimo tych wyzwań, wiele firm już teraz aktywnie przygotowuje się do nadchodzących zmian. Inwestuje w szkolenia dla pracowników, aktualizuje swoje systemy informatyczne i poszukuje wsparcia eksperckiego, aby sprawnie wdrożyć Krajowy System e-Faktur.

To właśnie dzięki tym działaniom, na niecałe dwa miesiące przed wejściem KSeF w życie, wielu przedsiębiorców podchodzi do niego z dobrym nastawieniem. U ponad połowy małych przedsiębiorstw obligatoryjne wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur wzbudza pozytywne emocje, a 51% przeprowadziło już szkolenia związane z jego obsługą. Mimo tego, brak wystarczającej wiedzy i niezrozumienie przepisów prawnych związanych z KSeF są największymi barierami we wdrożeniu nowych obowiązków. Wskazuje na nie odpowiednio 29% i 27% badanych podmiotów.

Brak odpowiedniego oprogramowania może przesądzić, czy KSeF stanie się tylko państwowym obowiązkiem, czy narzędziem, które zmieni księgowość i otworzy drogę do cyfrowej transformacji firm

Trzecim najczęściej sygnalizowanym wyzwaniem we wdrożeniu KSeF jest brak odpowiedniego oprogramowania. Firmy obawiają się, że ich obecne systemy nie poradzą sobie z integracją z rządową platformą lub nie obsłużą procesów, które już dziś są kluczowe w codziennej pracy. Ponadto 30% przedsiębiorstw z sektora MŚP planuje korzystać z bezpłatnych narzędzi udostępnianych przez Ministerstwo Finansów, które mają oferować tylko podstawowy zakres funkcji. Odpowiedni dobór technologii może przesądzić o tym, czy korzystanie z KSeF stanie się jedynie realizacją obowiązku wobec państwa, czy też okaże się realnym wsparciem w codziennej pracy księgowych.

Pozytywne nastroje wokół KSeF to bardzo dobry sygnał. Nasze doświadczenia pokazują, że najbardziej optymistyczne są te podmioty, które widzą w systemie nie tylko kolejne narzędzie administracyjne, ale przede wszystkim wartościowe źródło danych. W połączeniu z odpowiednimi narzędziami IT i sztuczną inteligencją może ono stać się fundamentem transformacji cyfrowej branży księgowej w Polsce” – tłumaczy Edyta Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta SaldeoSMART.

Dzięki ujednoliconemu formatowi faktur i centralnej bazie dokumentów w KSeF zniknie konieczność ręcznego przepisywania danych czy czekania na dostarczenie dokumentów do biur rachunkowych. Wszystkie faktury będą dostępne w czasie rzeczywistym, co pozwoli księgowym szybciej analizować dane i przygotowywać raporty, a także ograniczy ryzyko błędów. Z kolei wykorzystanie narzędzi wspieranych przez AI umożliwi automatyczne przypisywanie faktur do odpowiednich kategorii księgowych, ułatwi rozliczenia i przyspieszy bieżące przetwarzanie informacji. Jak wskazuje ekspertka, „w dalszej perspektywie KSeF i sztuczna inteligencja mogą otworzyć księgowym drogę do nowej pozycji w firmie: doradców, którzy potrafią z danych wyczytać więcej niż ktokolwiek inny w organizacji”.

Zobacz także: KSeF się rozpędza. Kiedy rusza moduł zgłoszeń dotyczący faktur z załącznikami do e-US?

To nie technologia, lecz dobrze poukładane procesy i gotowość pracowników zdecydują, czy KSeF usprawni firmy, czy sparaliżuje ich codzienną pracę – a w skrajnych przypadkach nawet wydłuży obowiązki zamiast je skracać

Żeby technologia rzeczywiście odciążyła specjalistów w polskich firmach, potrzebne są dobrze ułożone procesy. Tymczasem jedno na cztery przedsiębiorstwa obawia się konieczności reorganizacji swoich procedur wewnętrznych w związku z KSeF, a 22% firm dostrzega ryzyko oporu pracowników wobec nadchodzących zmian. To właśnie te obszary w najbliższych miesiącach zdecydują o skuteczności wdrożenia nowego obowiązku.

W praktyce poukładanie procesów oznacza konieczność uporządkowania całej ścieżki, jaką przechodzi faktura w firmie: od momentu jej wystawienia, przez akceptację i wysłanie do KSeF, aż po pobranie, opis merytoryczny i decyzję o płatności. Każdy z tych etapów wymaga przypisania odpowiedzialności i jasnego określenia, kto i w jakim momencie podejmuje konkretne działania. Dopiero tak zdefiniowany obieg pozwala firmie przewidzieć, gdzie pojawiają się przestoje, w których miejscach informacje „znikają”, a także jakie zadania można w przyszłości zautomatyzować.

„Dobrze zaprojektowane procesy, wsparte odpowiednim oprogramowaniem, przynoszą realne efekty. Krótszy czas obsługi dokumentów, mniej błędów i większa przejrzystość pracy to nie tylko wskaźniki efektywności, ale także warunek odzyskania równowagi, o której w branży mówi się coraz częściej. Jeśli do obsługi KSeF wykorzystamy narzędzie proste, szybkie i skuteczne, nowy system może nie tylko usprawnić procesy księgowe, ale także realnie skrócić tydzień pracy, otwierając przed księgowymi nowy rozdział zawodowej codzienności – podsumowuje Edyta Wojtas.

oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
