Alimenty w dół: 300 zł (dziecko do 6 lat), 450 zł (dziecko 7-12 lat), 600 zł (dziecko 13-17 lat) [Petycja w MS]

Ta propozycja, aby alimenty wynosiły maksymalnie 300 zł (dla dziecka do 6 lat), 450 zł (dla dzieci w wieku 7-12 lat), 600 zł (dla dzieci w wieku 13-17 lat) trafiła do Ministerstwa Sprawiedliwości. Propozycja ma formę petycji. Sejm, Senat, poszczególne ministerstwa przyjmują petycje od obywateli. Jest ich coraz więcej. Na tej fali Ministerstwo Sprawiedliwości rozpatruje petycję (nazwijmy ją "alimentacyjną"), która zakłada radykalne zmiany w systemie alimentów w Polsce. Ściślej bardzo radykalne.

Już sam język petycji jest nacechowany niechęcią do alimentów. Autor petycji na wstępie pisze:

Celem proponowanych zmian jest: • ograniczenie patologii systemu alimentacyjnego; • zapobieganie eskalacji sporów sądowych; • likwidacja absurdalnych, wygórowanych alimentów; • ochrona osób w trudnej sytuacji życiowej (rencistów, emerytów, osób z niepełnosprawnościami); • przywrócenie pierwotnego znaczenia alimentacji – zapewnienia podstawowego wyżywienia, a nie finansowania ponadstandardowych potrzeb.

Słowa "patologia", "eskalacja", "absurdalne", "wygórowane" nijak nie pasują do problemu wychowania dziecka (i kosztów tego), którego to obowiązku rodzice postanowili nie realizować razem.

Czy 300 zł alimentów dla kilkuletniego dziecka to mało czy dużo?

W mojej ocenie nikt nie potraktuje poważnie propozycji zawartych w dokumencie omówionym w artykule. Alimenty w kwocie 300 zł na 6-letnie dziecko łamią polskie prawo. Taka kwota alimentów (płacona w praktyce przez ojca) nie rekompensuje nawet części kosztów wychowania dziecka ponoszonych przez matkę. Prawo polskie chroni interesy dziecka (bez znaczenia są tu wzajemne animozje rodziców), a przy kwocie 300 zł następuje naruszenie podstawowych norm prawnych (w tym konstytucyjnych).

Nie jest to mój subiektywny pogląd (że 300 zł to za mało), ale po prostu matematyka. Za 300 zł miesięcznie nie można utrzymać kosztowo dziecka. Świadczy o tym nie tylko orzecznictwo sądów, ale i ostatnia podwyżka limitu z Funduszu Świadczeń Alimentacyjnych do 1000 zł.

Poniżej dokument petycji w formacie PDF do ściągnięcia - czytelnicy sami mogą wyrobić sobie o nim opinię:

Jak radykalne są nowe propozycje w zakresie alimentów na dziecko?

O skali radykalizmu najnowszej propozycji w sprawie alimentów świadczy to, że autor petycji przewiduje alimenty według tabel alimentacyjnych (na wzór niemiecki) w kwocie maksymalnie 300 zł na dziecko w wieku do lat 6.

Przykład Syn ma 5 lat. Matka otrzymuje 300 zł alimentów z uwagi na nieprzekroczenie progu 7000 zł.

Według dokumentu, który trafił do ministerstwa sprawiedliwości dziewczynka w wieku 5 lat miałaby otrzymać alimenty 300 zł. Dotyczy to sytuacji dochodu netto w miesiącu do kwoty 7000 zł. W petycji jest też zastrzeżenie, że to państwo powinno zwiększyć kwotę alimentów poprzez dodatki socjalne.

Dodatkowo alimenty nie mogą przekroczyć 15% dochodu netto.

Nowa zasada w alimentach – nie ma alimentów gdy nie ma kontaktów z dzieckiem

Nowa propozycja to nie tylko niska kwota alimentów dla dzieci (w praktyce przeznaczone tylko na wyżywienie), ale zasada:

„Nie ma alimentów jak nie ma kontaktów z dzieckiem.”

Zasada jest w 100% sprzeczna z polskim prawem bo alimenty są dla dziecka. Nie można ich blokować z uwagi na konflikty dorosłych. W przypadku rodzica odcinającego dziecko od drugiego rodzica są określone przez prawo sankcje. Np. SN zastanawia się nad otwarciem ścieżki dla pozwów o naruszenie dóbr osobistych ojca odciętego od dziecka. Dobrem osobistym jest miłość do dziecka. Potencjalne zadośćuczynienia wynoszą dla ojców i matek pozbawionych kontaktu z dzieckiem 30 000 zł - 50 000 zł.

Szeroki zakres zwolnień z alimentów

Nie płaciłyby alimentów albo miały bardzo duże zniżki co do ich wysokości następujące osoby:

na rencie minimalnej, pobierające świadczenia socjalne, niepełnosprawne lub przewlekle chore (zawieszenie alimentów nawet powyżej 6 miesięcy),

W petycji znajdziemy nawet kalendarz zwolnień albo odroczeń:

przewlekła choroba (powyżej 6 miesięcy),

bezrobocie (powyżej 3 miesięcy),

faktyczne sprawowanie opieki nad osobą zależną.

Ministerstwo Sprawiedliwości ma czas do 6 czerwca 2025 r. na zajęcie stanowiska na złożone propozycje nowelizacji przepisów.

