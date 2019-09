Formy pomocy dla bezrobotnych

Wszechstronna pomoc dla bezrobotnych

12,9 mld zł wsparcia w ramach aktywnych programów rynku pracy dla ponad 1,5 mln osób – to w skrócie efekty trzech i pół roku działań na rzecz osób poszukujących pracę.

Według danych ministerstwa liczba bezrobotnych w końcu sierpnia 2019 roku wyniosła tylko 866,7 tys. osób i był to najlepszy wynik od sierpnia 1990 r., czyli od okresu przemian ustrojowych. Rekordowo niska stopa bezrobocia, która w końcu sierpnia tego roku wyniosła 5,2%, sprawia, że w Polsce zapotrzebowanie na pracowników zgłaszane przez pracodawców jest obecnie rekordowo wysokie. Mimo niskiego bezrobocia urzędy pracy stoją więc przed kolejnymi wyzwaniami. Mają do tego odpowiednie narzędzia.

Każda osoba gotowa do podjęcia zatrudnienia może skorzystać z szerokiego wachlarza usług i aktywizujących instrumentów rynku pracy. Wystarczy, że zarejestruje się jako osoba bezrobotna. Także pracodawcy, którzy zatrudnią osoby bezrobotne, mogą liczyć na wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Urzędy pracy aktywizują bezrobotnych w oparciu o przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a źródłem finansowania działań aktywacyjnych osób bezrobotnych są środki Funduszu Pracy. W ciągu ostatnich 3,5 lat na tego rodzaju działania wydano 12,9 mld zł. Dzięki temu z aktywnych programów rynku pracy skorzystało w tym czasie 1,5 mln osób bezrobotnych.

Staże i szkolenia

Umiejętności zawodowe nie są dane raz na zawsze. Dla osoby bezrobotnej staże i szkolenia to często jedyna możliwość na doskonalenie umiejętności zawodowych, a także na uzyskanie nowych kwalifikacji. Urząd pracy może zaproponować osobie bezrobotnej szkolenie grupowe lub tzw. szkolenie indywidualne, gdy bezrobotny sam wybiera szkolenie z oferty rynkowej.

W latach 2016-2019 (1. połowa) ze szkoleń skorzystało ok. 161 tys. osób. Łączny koszt tych działań to 454,1 mln zł.

Najbardziej popularną formą aktywizacji zawodowej są jednak staże, podczas których osoba bezrobotna nabywa umiejętności praktycznych bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Aż 525,5 ty. osób zdecydowało się na trwające do 6 miesięcy staże (w przypadku osób do 30 roku życia do 12 miesięcy). W ciągu ostatnich 3,5 lat przeznaczono na ten cel prawie 3,5 mld zł, czyli prawie co trzecią złotówkę wydaną z Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych.

Zarówno w przypadku staży. jak i szkoleń, osoby bezrobotne otrzymują stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, tj. 1.033,70 zł (stan na 1 września 2019 r.).