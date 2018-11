Ochrona danych osobowych kandydata do pracy w świetle RODO

Poszukiwanie pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy od kandydata do pracy potencjalny pracodawca może żądać:

1) danych identyfikacyjnych takich jak: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia;

2) danych kontaktowych - adres zamieszkania;

3) informacji o wykształceniu, przebiegi wcześniejszego zatrudnienia.

Istnieją przypadki, gdy pracodawca będzie potrzebował zaświadczenia o niekaralności. Będzie tak w przypadku m.in. nauczycieli czy pracowników straży granicznej. Należy jednak pamiętać, że takie zaświadczenie zawiera dane wrażliwe, dlatego wymaganie go od kandydata do pracy musi być uzasadnione.

reklama reklama

Jakich danych pracodawca nie może żądać od kandydata do pracy?

Do tej kategorii zaliczają się dane, które nie mają bezpośredniego związku z pracą, o którą dana osoba się ubiega. Niedopuszczalne jest w związku z tym żądanie informacji o stanie cywilnym, wyznaniu, poglądach religijnych czy orientacji seksualnej.

Może wystąpić zdarzyć się, że kandydat do pracy przekaże administratorowi swoje dane wrażliwe, np. dane o swoim stanie zdrowia. Jeżeli sytuacja i stanowisko, o jakie ubiega się kandydat nie wymagają podania takich danych, pracodawca ma dwa wyjścia: albo te dane usunąć, albo uzyskać od kandydata zgodę na przetwarzanie tych danych.

Podobnie w przypadku danych pozyskanych dla celów przyszłych rekrutacji. Jeżeli kandydat nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, potencjalny pracodawca nie będzie mógł ich wykorzystać.

Co istotne, jeżeli kandydat wyrazi zgodę, ale zmieni zdanie, może ją cofnąć.

Rekrutacja on-line

Obecnie jest to chyba najpopularniejszy sposób prowadzenia rekrutacji. Gromadzenie danych uzyskanych przez Internet musi odbywać się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Pracodawca, który zleca publikację ogłoszeń o pracę innemu podmiotowi ( a co za tym idzie, podmiot ten przetwarza dane osobowe kandydatów w imieniu i a rzecz pracodawcy) powinien zawrzeć z nim umowę powierzenia. Należy w niej określić m.in. charakter i cel przetwarzania, przedmiot i czas trwania przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób (w tym przypadku dane kandydatów do pracy), których dane dotyczą, a także obowiązki i prawa administratora.

Rekrutacji „ukrytych” czy „ślepych” nie można uznać za zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, ponieważ kandydat do pracy nie posiada wiedzy, jaki podmiot zbiera jego dane osobowe i wobec jakiego podmiotu może realizować swoje prawa.