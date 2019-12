Kto najczęściej zmienia pracę?

Rekruterzy docierają już do 86% kandydatów

Z najnowszego raportu Devire „Rynek zmiany pracy” wynika, że 9 na 10 kandydatów otrzymało zaproszenie do procesu rekrutacyjnego w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Ilu z nich zdecydowało się na zmianę pracy? Które branże są najbardziej narażone na rotację?

Dziś kandydat jest świadomy możliwości, jakie oferują mu: rynek pracy i potencjalni pracodawcy. Wciąż docierają do nas informację o rekordowo niskiej stopie bezrobocia, a w wielu branżach liczba wakatów przeważa nad liczbą dostępnych kandydatów. To przekłada się na atrakcyjniejsze oferty i warunki współpracy. Co więcej, na rynku obserwujemy deklaratywnie wysoką otwartość do zmiany pracy – aż 90% respondentów badania jest otwartych na nowe propozycje zawodowe.

Jak wynika z raportu – nastawienie Polaków do pracy diametralnie się zmieniło. Michał Młynarczyk, dyrektor zarządzający firmą rekrutacyjną i outsourcingową Devire podkreśla, że: "W obecnych czasach, gdzie pensja minimalna i średnie zarobki rosną systematycznie rok do roku, praca zaczyna odgrywać większą rolę niż comiesięczny przelew na konto."

Michał Młynarczyk, Dyrektor Zarządzający Devire

Kandydat – aktywny i kuszony przez pracodawcę

Z raportu wynika, że aż 86% respondentów otrzymało zaproszenie do udziału w procesie rekrutacyjnym w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Jednocześnie 84% osób, które nie otrzymało podwyżki w tym samym czasie, również dostało zaproszenie do udziału w rekrutacji. Efekt? Świadomy kandydat nieustannie dąży do poprawy swojej sytuacji zawodowej.

Co ważne, praktycznie wszyscy aktywni zawodowo są na etapie zmiany, poszukiwania pracy lub deklarują otwartość na nowe wyzwania. 51% osób chce zmienić pracę i aktywnie jej szuka. Niewielu mniej respondentów (39%) nie szuka aktywnie pracy, ale jest otwartych na nowe propozycje. Jedynie 7% w ogóle nie szuka pracy. Pozostałe 3% to osoby, które właśnie zmieniły pracę lub są w trakcie przejścia do nowej firmy.

Ciekawą grupę stanowią pracownicy IT – łącznie 84% jest otwartych na zmianę pracy, ale niemal połowa z tej grupy (49%) nie szuka aktywnie nowych wyzwań, czekając na propozycję od potencjalnego pracodawcy.

Najbardziej stabilną branżą jest PR i Social Media – tutaj aż 38% respondentów nie szuka pracy i nie chce zmieniać obecnej.

"Nie oznacza to, że te osoby aktywnie poszukujące pracy po prostu aplikują na ogłoszenia. Często są one po prostu w kontakcie z rekruterami – bezpośrednio lub poprzez portale społecznościowe. Wynika to po części z tego, że potencjalni kandydaci przy tak częstym bombardowaniu ofertami (poprzez kampanie kontekstowe w Google Display Network, zaczepki na LinkedIn/GoldenLine, mailingi z ofertami czy wreszcie telefony od rekruterów) – mają poczucie, że coś tracą i jakaś okazja może im przejść koło nosa."