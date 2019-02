Wymarzona praca dla informatyka - raport

Pracownik IT

Ponury chłopak w koszuli w kratę, spędzający dnie przed ekranem komputera czy ekstrawertyk lobbujący za luźną i swobodną atmosferą w pracy? Kim jest dzisiejszy pracownik IT? Czego oczekuje i jak go przekonać do zmiany zawodowej?

Rynek usług IT to dynamicznie rozwijający się sektor, coraz częściej bez sztywnych struktur i hierarchii. Nowa rzeczywistość biznesowa wpływa na ewolucje miejsc pracy, oczekiwań kandydatów względem pracodawców oraz przyszłości zawodowej najlepszych specjalistów. Potwierdzeniem jest raport “Cztery osobowości, jeden rynek pracy” zrealizowany we współpracy Antal i Sodexo, który odkrywa przed nami nowe oblicze IT.

Stereotyp informatyka obalony

Wizerunek ludzi z branży IT, jako skrytych, zaabsorbowanych wyłącznie technologią, stroniących od integracji czy też nie posiadających doświadczenia w kontakcie z klientem - już dawno nie istnieje. Korytarze firm przemierzają pewni siebie i błyskotliwi eksperci działów IT. Wyróżnia ich przede wszystkim duża samodyscyplina, wręcz doskonałe zarządzanie czasem, wysoki poziom wiedzy, doświadczenie w różnorodnych projektach i obycie w środowisku międzynarodowym. Cenią sobie work – life balance, jasną i przejrzystą komunikację oraz pracę, na którą mają wpływ.

Praca marzeń pracownika IT

Swobodna atmosfera pracy

Wszyscy specjaliści ds. IT wskazali w raporcie, że bezpośrednia i swobodna atmosfera w pracy ma dla nich kluczowe znaczenie. Formalizm, bezduszna biurokracja, sztywne zasady w większości firm już nie istnieją.

Możliwość wyboru benefitów

Dla 97% badanych ważna jest możliwość wypowiadania się na temat preferowanych benefitów pozapłacowych czy też samodzielny wybór szkoleń w jakich chcieliby wziąć udział.

Swobodna komunikacja

Aż 89% ankietowanych preferuje luźną komunikację w biurze.

Oferty pracy z konkretnymi wymaganiami i widełkami finansowymi

89% specjalistów z branży IT oczekuje dokładnego opisu stanowiska uwzględniającego widełki finansowe oraz przejrzystego systemu wynagradzania. W związku z dużą liczbą ofert jakie otrzymują nie chcą tracić czasu na te, które z góry nie spełniają ich oczekiwań finansowych. Te twarde dane w dużym stopniu decydują o podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych.

Elastyczny czas pracy

Aż dla 84% specjalistów bardzo ważna jest możliwość samodzielnego decydowania o godzinie rozpoczęcia oraz kończenia pracy. Aktywni sportowo przedstawiciele sektora technologii informatycznych chcą łączyć swoje pasje i zainteresowania z pracą zawodową. Dlatego też, cenią sobie work-life balance.