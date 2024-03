800 plus obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku. Od kiedy można składać wnioski o świadczenie wychowawcze 800+ na nowy okres świadczeniowy? Do kiedy najlepiej złożyć wniosek o 800 plus do ZUS? Jak można złożyć wniosek online?

rozwiń >

800 plus – wniosek online

Podstawową informacją, którą muszą wiedzieć rodzice ubiegający się o świadczenie wychowawcze 800 plus, jest możliwość złożenia wniosku jedynie drogą elektroniczną. Wniosek o 800 plus składa się do ZUS. Jak można złożyć wniosek o 800 plus online? Dostępne są cztery drogi:

Na PUE ZUS W aplikacji mZUS Na portalu rządowym Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/ ) Poprzez bankowość elektroniczną (mBank, PKO itd.)

Informacja o przyznaniu świadczenia zawsze będzie widoczna w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS – niezależnie od tego, którą drogą został złożony wniosek.

Kiedy składać wniosek o 800 plus?

Co za zasady w każdej chwili można przystąpić do pogramu „Rodzina 800 +”. Należy po narodzinach dziecka złożyć w tym celu wniosek do ZUS. Świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Jeden wniosek wystarczy do otrzymywania 800 + do końca trwającego okresu świadczeniowego (do dnia 31 maja każdego roku).

Od kiedy wniosek o 800 plus?

Od kiedy można składać wnioski o 800 plus? Świadczenie wychowawcze w podwyższonej kwocie czyli 800 zł (do końca 2023 roku obowiązywała kwota 500 zł, tzw. 500 plus) funkcjonuje od początku 2024 roku. Nie trzeba składać wniosku o podwyższenie 500 plus do 800 plus. Zwiększenie kwoty świadczenia nastąpiło z urzędu.

Natomiast wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy można składać już od 1 lutego 2024 roku tylko elektronicznie na PUE ZUS. Nowy okres świadczeniowy trwa od początku czerwca 2024 roku do końca maja 2025 roku.

Ważne Wnioski na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2025 roku można składać od 1 lutego 2024 r. na PUE ZUS.

Do kiedy wniosek o 800 plus?

Jaki jest termin końcowy składania wniosków o 800 zł na dziecko tak, aby zachować ciągłość świadczenia? Wniosek o 800 plus należy złożyć do 30 czerwca 2024 r. Złożenie wniosku od 1 lutego do 30 czerwca 2024 r. oznacza zachowanie świadczenia za każdy miesiąc w roku. Spóźnienie i przesłanie wniosku o 800 plus po 30 czerwca 2024 r. oznacza brak wypłaty za czerwiec. Świadczenie wychowawcze zostanie wówczas wypłacone dopiero za miesiąc, w którym został przesłany wniosek do ZUS.

Od kiedy do kiedy można składać wniosek o 800 plus w 2024 roku? 1 czerwca - nowy okres świadczeniowy; 1 luty - początek przyjmowania wniosków na nowy okres; czerwone - święta 2024 ShutterStock

Przykład Ojciec dziecka 6-letniego pobiera na swoje konto świadczenie wychowawcze. Spóźnił się jednak ze złożeniem wniosku do 30 czerwca 2024 r. Nowy okres świadczeniowy rozpoczął się 1 czerwca. Wniosek o 800 plus przesłał dopiero 1 lipca 2024 r. ZUS przeleje środki na konto wnioskodawcy dopiero za lipiec. Przepadają mu więc pieniądze za czerwiec tego roku.

Urodzenie dziecka - wniosek 800 plus

Ile czasu po urodzeniu dziecka jest na złożenie wniosku o 800 plus? Rodzice mają 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku do ZUS. Złożenie wniosku w tym terminie pozwala na przyznanie świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Dziecko urodzone do końca maja 2024 r. – 2 wnioski o 800 plus

W przypadku dziecka urodzonego do dnia 31 maja 2024 r. należy pamiętać o złożeniu wniosku również o świadczenie wychowawcze za miesiące od urodzenia dziecka czyli jeszcze na dotychczasowy okres świadczeniowy. Drugi wniosek składa się o 800 plus na nowy okres rozpoczynający się 1 czerwca 2024 r.

Przykład Dziecko urodziło się 15 maja 2024 r. Rodzic dziecka powinien złożyć wniosek o 800 plus za maj w okresie świadczeniowym 2023/2024 oraz drugi wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy 2024/2025, który startuje 1 czerwca 2024 r.