800 plus - wypłata w 2024 roku za nowy okres świadczeniowy uzależniona jest od terminu złożenia wniosku. Kiedy ZUS wypłaci 800 +, jeśli złożysz wniosek w kwietniu, maju, czerwcu? Co stanie się w przypadku złożenia wniosku po terminie?

Wypłata 800 plus w 2024 roku

Świadczenie wychowawcze 800 plus wypłacane jest co miesiąc w formie przelewu na numer rachunku płatniczego w Polsce lub rachunek w państwie członkowskim UE/EFTA (w przypadku zamieszkania w innym państwie). Nie ma możliwości otrzymywania 800 zł w formie gotówki wypłacanej do ręki osoby uprawnionej. Pierwsze wypłaty wyższego świadczenia wychowawczego, podniesionego o 300 zł z 500 zł do 800 zł, wpłynęły na konta świadczeniobiorców w styczniu 2024 roku.

Dni wypłaty 800 plus

W trwającym obecnie okresie świadczeniowym dniami wypłat 800 + są następujące dni miesiąca: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22. ZUS w sposób losowy przypisuje beneficjentom konkretny dzień miesiąca i co miesiąc w danym okresie świadczeniowym przesyła środki pieniężne właśnie tego dnia.

Jeżeli wypłata 800 + wypada w weekend lub święto, ZUS dokonuje wypłaty w dniu poprzedzającym standardowy dzień wypłaty.

A co z nowym okresem świadczeniowym? Kiedy można spodziewać się przelewu 800 zł na koncie?

Kiedy jest wypłata 800 plus?

O tym, kiedy wypłata 800 plus dotrze na konto, decyduje termin złożenia wniosku do ZUS. Aby zachować ciągłość wypłat 800 zł z ZUS, należy złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy maksymalnie do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

Nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się z dniem 1 czerwca 2024 roku i kończy się dnia 31 maja 2025 roku. Już od 1 lutego 2024 roku można składać wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres.

Mimo iż składając wniosek o przyznanie 800 plus na nowy okres świadczeniowy do dnia 30 czerwca 2024 roku nie przepadnie wypłata za żaden miesiąc, warto zrobić to do 30 kwietnia 2024 roku. Uniknie się w ten sposób długiego oczekiwania na wypłatę świadczenia. Osoba uprawniona otrzyma 800 zł w każdym miesiącu. Wypłata za czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca.

Natomiast złożenie wniosku na nowy okres od dnia 1 maja do dnia 30 czerwca 2024 roku powoduje ustalenie prawa oraz wypłatę świadczenia w terminie do 3 miesięcy.

Przykład Złożenie wniosku o 800 plus w terminie od 1 do 31 maja 2024 roku powoduje wydłużenie czasu na rozpatrzenie wniosku i wypłatę z wyrównaniem do dnia 31 lipca 2024 roku. Złożenie wniosku w terminie od 1 do 30 czerwca 2023 r. powoduje wydłużenie czasu na rozpatrzenie i wypłatę 800 zł z wyrównaniem do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

Ważne W przypadku urodzenia dziecka rodzice mają 3 miesiące na złożenie wniosku o 800 plus. W takiej sytuacji ZUS wypłaci im świadczenie z wyrównaniem od miesiąca urodzenia dziecka.

Wniosek o 800 plus po terminie 2024 – kiedy wypłata?

Co w sytuacji, kiedy wniosek o 800 plus na nowy okres zostanie złożony po terminie 30 czerwca 2024 roku? ZUS nie wyrówna świadczenia wychowawczego za poprzednie miesiące nowego okresu świadczeniowego. Oznacza to, że składając wniosek o 800 plus w lipcu, nie zostanie przyznane świadczenie za czerwiec czyli pierwszy miesiąc nowego okresu świadczeniowego.

Składając wniosek w sierpniu 2024 roku, przepadnie 800 plus za czerwiec i lipiec (w sumie 1600 zł). ZUS przyzna świadczenie, licząc od miesiąca złożenia wniosku o 800 plus. Natomiast jeśli chodzi o czas na rozpatrzenie wniosku i wypłatę, jest on wydłużony do 3 miesięcy. W przypadku wniosku złożonego w lipcu, ZUS może wypłacić świadczenie do dnia 30 września 2024 roku i odpowiednio w sytuacji wniosku złożonego w sierpniu, termin wydłuża się do dnia 31 października 2024 roku.

800 plus – kiedy przelew z ZUS?

Kiedy przyjdzie przelew 800 + z ZUS za nowy okres świadczeniowy? Terminy wypłaty świadczeń przedstawia poniższa tabela:

800 plus w 2024 roku Termin złożenia wniosku o 800 + Termin wypłaty 800 + 1 lutego – 30 kwietnia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. 1–31 maja 2024 r. do 31 lipca 2024 r. 1-30 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. 1-31 lipca 2024 r. do 30 września 2024 r. 1-31 sierpnia 2024 r. do 31 października 2024 r. 1-30 września 2024 r. do 30 listopada 2024 r.

Wypłaty 800 plus – terminy maksymalne

Wszystkie wyżej podane terminy rozpatrywania wniosków i wypłaty świadczeń przez ZUS to terminy maksymalne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może rozpatrzyć i wypłacić 800 plus wcześniej. Warto więc sprawdzać przelewy wpływające na rachunek bankowy.