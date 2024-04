Jak błąd we wniosku 800 plus wpływa na termin 30 kwietnia? Masz jeszcze czas na poprawę

Jak błąd we wniosku o 800 plus wpływa na termin złożenia wniosku? Czy złożenie wniosku z błędem do 30 kwietnia uznaje się za złożenie wniosku w terminie czy po terminie? Najczęstsze błędy są w numerze rachunku bankowego i peselu dziecka. Jest jeszcze czas na poprawę błędów. Sprawdź poprawność danych we wniosku na PUE ZUS.

Błąd we wniosku 800 plus

Co się stanie w przypadku popełnienia błędu we wniosku o 800 plus złożonym na PUE ZUS? ZUS wystąpi o poprawienie błędów w czasie 14 dni. O konieczności poprawy błędów we wniosku można dowiedzieć się na PUE ZUS, drogą mailową oraz poprzez sms. ZUS wysyła wiadomości na adres e-mail i numer telefonu podany we wniosku. W tym celu ważne jest podanie poprawnego adresu i numeru telefonu we wniosku.

Jeśli we wniosku był błąd i ZUS wysłał wiadomość z prośbą o poprawienie danych albo osoba składająca sama zauważyła błąd, jest jeszcze czas na poprawę. Złożenie poprawnego wniosku do jutra (30 kwietnia 2024 r.) oznacza zachowanie ciągłości wypłaty 800 plus od 1 czerwca. W czerwcu zaczyna się nowy okres świadczeniowy. Warto dotrzymać terminu, aby nie opóźniła się wypłata o jeden miesiąc. Sprawdź na PUE ZUS, czy wszystkie dane w wniosku o 800 plus są poprawne.

Tylko złożenie poprawnego wniosku o 800 plus uznawane jest za złożone w terminie. Warto więc sprawdzić, czy wszystkie dane się zgadzają.

Najczęstsze błędy we wniosku o 800 plus

Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku wymienia, że najczęstszymi błędami przy wypełnianiu i składaniu wniosków są:

błąd w numerze rachunku bankowego, błąd w numerze pesel dziecka.

ZUS tłumaczy, że nawet błąd w imieniu dziecka w postaci użycia jego zdrobnienia powinien zostać poprawiony, ponieważ zdrobnienie imienia może być nieczytelne dla systemu.

Wezwanie do uzupełnienia wniosku 800 plus

Zdarzają się sytuacje, że wniosek jest niekompletny. Konieczne będzie więc uzupełnienie dokumentów. ZUS wysyła na PUE ZUS wezwanie do uzupełnienia wniosku.

- Staramy się jak najszybciej rozpatrywać wnioski o wypłatę, ale w niektórych są błędy, a to wpływa na wydłużenie czasu realizacji. W takich przypadkach nasi eksperci kontaktują się z osobą, która złożyła wniosek w celu wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów. Jeśli w sprawie jest konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego z klientem, na profilu PUE ZUS klienta zamieszczamy wezwanie do uzupełnienia wniosku – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Jak poprawić błąd we wniosku o 800 plus?

W przypadku wysłania wniosku o 800 plus z błędem należy złożyć ponowny wniosek na PUE ZUS i wprowadzić tym razem poprawne dane. Jeśli błąd dotyczy numeru pesel lub zmianie uległ numer rachunku bankowego postępujemy dokładnie tak samo.

Dwa wnioski o 800 plus na to samo dziecko

Pani Iwona tłumaczy, że na wydłużenie czasu rozpatrywania wniosków wpływa również złożenie kilku wniosków o 800 plus na jedno dziecko. Takie sytuacji zdarzają się np. w przypadku rodziców, którzy są po rozwodzie i nie porozumieli się co to tej kwestii. Takie wniosku często zawierają sprzeczne dane.

Należy podkreślić w tym miejscu, że opieka naprzemienna oznacza, iż ZUS wypłaca 800 plus obojgu rodzicom po połowie. Matka i ojciec otrzymają po 400 zł na dziecko.

Do kiedy wniosek 800 plus?

Zostały ostatnie 2 dni na złożenie wniosku 800 plus w celu zachowania ciągłości wypłaty świadczenia. Nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 czerwca 2024 r. Aby otrzymać pieniądze za czerwiec do 30 czerwca, wniosek musi być złożony do 30 kwietnia 2024 r. Złożenie wniosku w maju oznacza wypłatę do 31 lipca 2024 r. z wyrównaniem od czerwca. Wniosek, który wpłynie w czerwcu oznacza wypłatę do 31 sierpnia 2024 r. z wyrównaniem od czerwca. Złożenie wniosku w kolejnych miesiącach jest równoznaczne z przyznaniem prawa do 800 plus od miesiąca złożenia wniosku. Wówczas wypłata za czerwiec i kolejne miesiące niezłożenia wniosku przepada.