Dofinansowanie do ferii zimowych w 2025 r. dla dzieci urodzonych od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2020 r. Kto może je otrzymać?

W dniu 15 listopada 2024 r. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłosił konkurs, w ramach którego organizacje (m.in. pożytku publicznego oraz społeczne i zawodowe) mogą ubiegać się o udzielenie dofinansowania na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci rolników urodzonych od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2020 r. Organizatorzy wypoczynku, którzy zostaną wyłonieni w ramach konkursu, otrzymają dofinansowanie w wysokości 8 000 zł, a poszczególni uczestnicy zimowiska – w wysokości do 1 000 zł.

W dniu 15 listopada 2024 r. – podobnie jak w latach poprzednich – Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (dalej FSUSR lub Fundusz) ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. „Organizacja wypoczynku zimowego w formie turnusów wyjazdowych dla dzieci rolników w 2025 r.”.

O dofinansowanie w ramach konkursu, mogą ubiegać się organizacje pożytku publicznego, organizacje społeczne i zawodowe, związki zawodowe rolników indywidulanych oraz izby rolnicze, które – jako organizatorzy wypoczynku dla dzieci – zobowiązane będą do zapewnienia:

zakwaterowania w budynkach ośrodków wypoczynkowych, domach wczasowych lub pensjonatach itp., posiadających pełne węzły sanitarne, wydzielone pomieszczenia zbiorowego żywienia (stołówki) oraz pokoje mieszkalne dla maksimum 6 osób każdy, o jak najwyższym standardzie,

opieki nad uczestnikami sprawowanej przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

całodziennego wyżywienia – pięciu posiłków dziennie, tj. śniadania, drugiego śniadania, obiadu, podwieczorka, kolacji i dodatkowo suchego prowiantu na powrót z turnusu,

transportu uczestników wypoczynku,

ubezpieczenia kadry pedagogicznej w zakresie NWW (następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem obowiązków podczas trwania turnusów,

ubezpieczenia w zakresie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) uczestników wypoczynku, którzy ukończyli 16 rok życia przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania turnusu,

dostępu do opieki medycznej w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym,

programu w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w tym zajęć sportowych oraz

programu w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej polegającej na zorganizowaniu wycieczek turystyczno-krajoznawczych z poznawaniem danego regionu.

Koszty poniesione na realizację powyższych usług, będą mogły być pokrywane w ramach udzielonego dofinansowania, które opiewać będzie na kwotę 8 000 zł. Jest to kwota wyższa o 1 000 zł, w stosunku do ubiegłorocznego konkursu.

Rodzice, których dzieci będą uczestniczyć w wypoczynku zorganizowanym w następstwie powyższego konkursu, mogą być spokojni o dietę swoich dzieci, ponieważ FSUR – w ogłoszeniu o konkursie – wyraźnie zaznaczył, że dofinansowaniem nie będą objęte koszty żywności niskiej jakości, w szczególności słodyczy, kolorowych napojów gazowanych, jak i niegazowanych oraz jedzenia typu fast food.

Organizator, któremu zostanie udzielone dofinansowanie, zobowiązany będzie do organizacji wypoczynku dla dzieci w terminie od dnia 17 stycznia 2025 r. do dnia 2 marca 2025 r., w formie turnusów wyjazdowych trwających minimum 7 dni (6 noclegów w miejscu wypoczynku), na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości atrakcyjnych pod względem klimatycznym, przyrodniczym i turystycznym. Ze względu na specyfikę wypoczynku, najbardziej preferowane jest przy tym zorganizowanie wypoczynku w górach, co ma umożliwić jego uczestnikom skorzystanie z oferowanych tam, szczególnie w okresie zimowym, atrakcji np. na zorganizowanych terenach narciarskich, które są niedostępne o innych porach roku.

Oferty konkursowe mogą być składane przez organizacje w siedzibie Biura Zarządu FSUSR w terminie do dnia 25 listopada 2024 r., a rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 23 grudnia 2024 r. Po zakończeniu konkursu – FSUSR zawrze z wybranymi organizacjami umowy o wsparcie, na podstawie których – organizatorom wypoczynku – zostanie wypłacone dofinansowanie z Funduszu. Będą mogli oni wówczas rozpocząć ogłaszanie rekrutacji na zimowiska.

Niektóre organizacje już potwierdziły swój udział w konkursie

Jedną z organizacji, która rokrocznie organizuje dla dzieci rolników wypoczynek w formie turnusów wyjazdowych podczas ferii zimowych, korzystając z dofinansowania z FSUSR, jest Fundacja Szansa dla Gmin (więcej informacji na temat organizowanych przez nią kolonii można znaleźć na jej stronie internetowej, pod adresem: https://szansadlagmin.pl/). Fundacja ta, potwierdziła INFOR, że i w tym roku weźmie udział w konkursie. W ubiegłym roku, każdy z uczestników zimowiska zorganizowanego przez Fundację w ramach umowy zawartej z FSUSR – otrzymywał dofinansowanie w wysokości 900 zł. W tym roku – jest szansa na jeszcze wyższą kwotę.

Na jaką kwotę dofinansowania mogą w 2025 r. liczyć uczestnicy zimowiska?

W tym roku (a konkretniej w roku 2025 r., bo wówczas przypadają „tegoroczne” ferie zimowe) – każdy uczestnik wypoczynku zimowego zorganizowanego w ramach umowy zawartej z FSUSR – będzie mógł otrzymać dofinansowanie w wysokości do 1 000 zł, które stanowić będzie nie więcej niż 80% kosztów jego pobytu na turnusie. Dokładnych kwot dofinansowania, o jakie będzie można się ubiegać – należy poszukiwać u organizatorów wypoczynku, którzy zostaną wyłonieni w ramach konkursu zorganizowanego przez Fundusz.

Uczestniczyć w wypoczynku zorganizowanym w ramach umowy zawartej z FSUSR, a co za tym idzie – otrzymać wspomniane dofinansowanie, będą mogły dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzone od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przez „objęcie rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego” należy przy tym rozumieć:

ubezpieczenie co najmniej jednego rodzica albo opiekuna prawnego dziecka w KRUS w pełnym zakresie (tj. jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim),

otrzymywanie przez co najmniej jednego rodzica albo opiekuna prawnego dziecka świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego z KRUS albo

przysługiwanie co najmniej jednemu rodzicowi albo opiekunowi prawnemu dziecka świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego z KRUS.

Jakie jeszcze dofinansowanie ferii zimowych można otrzymać?

Osoby, które są zatrudnione w ramach stosunku pracy (co może dotyczyć również „rolniczych” rodzin, w których jeden z rodziców jest ubezpieczony w KRUS, a zatem może skorzystać z omówionego dofinansowania, a drugi w ZUS) – powinny ponadto zweryfikować czy nie mogą liczyć na dofinansowanie do ferii zimowych od swojego pracodawcy. Może to być zarówno dofinansowanie w formie świadczenia urlopowego „wczasy pod gruszą” (które – na takich samych zasadach jak w okresie letnim – może być również pobierane w okresie zimowym) oraz dofinansowania tzw. zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

