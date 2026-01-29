REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Chcą marcowej waloryzacji 800 plus na 1100 plus. Skoro inne świadczenia są waloryzowane to czemu raz na rok nie jest waloryzowane świadczenie rodzinne?

Chcą marcowej waloryzacji 800 plus na 1100 plus. Skoro inne świadczenia są waloryzowane to czemu raz na rok nie jest waloryzowane świadczenie rodzinne?

29 stycznia 2026, 17:03
[Data aktualizacji 29 stycznia 2026, 17:47]
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Pisaliśmy o pomyśle Internautów w postaci bonów zamiast świadczenia 800+ w pieniądzu. Teraz przyszedł czas na opisanie innego pomysłu, który rodzi się w głowach milionów polskich rodzin. Mianowicie: skoro jest marcowa waloryzacja wielu świadczeń wypłacanych z ZUS, KRUS, budżetu państwa, to dlaczego co roku nie jest waloryzowane świadczenie rodzinne - aktualnie 800+. Ostatnia waloryzacja była w 2024 r. a przecież przez 2 lata sporo się zmieniło. W dniu 1 kwietnia będzie 10 lat od wprowadzenia świadczenia. 10 lat - a tylko jedna waloryzacja - grzmią rodzice. Środowiska rodziców postulują więc o waloryzację do 1100+. Wiadomo, nie uda się to w marcu 2026 r., ale w marcu 2027 r. może już tak? Opisujemy proponowany pomysł i odnosimy się do argumentów, które padały w zakresie waloryzacji z 500+ na 800+.

Pisaliśmy o pomyśle Internautów w postaci bonów zamiast świadczenia 800+ w pieniądzu. Teraz przyszedł czas na opisanie innego pomysłu, który rodzi się w głowach milionów polskich rodzin. Mianowicie: skoro jest marcowa waloryzacja wielu świadczeń wypłacanych z ZUS, KRUS, budżetu państwa, to dlaczego co roku nie jest waloryzowane świadczenie rodzinne - aktualnie 800+. Ostatnia waloryzacja była w 2024 r. a przecież przez 2 lata sporo się zmieniło. Środowiska rodziców postulują więc o waloryzację do 1100+. Wiadomo, nie uda się to w marcu 2026 r., ale w marcu 2027 r. może już tak? Opisujemy proponowany pomysł i odnosimy się do argumentów, które padały w zakresie waloryzacji z 500+ na 800+.

W dniu 1 kwietnia 2026 r. będzie 10 lat od wprowadzenia świadczenia 500+. 10 lat - a tylko jedna waloryzacja - grzmią rodzice.

Rosnące ceny, coraz wyższe koszty utrzymania i presja społeczna sprawiają, że znów wraca temat waloryzacji świadczenia wychowawczego. Po wejściu w życie 800+ rząd może wreszcie rozważy kolejny krok: podniesienie wsparcia do poziomu np. 1100 zł na każde dziecko - w większości chcieliby tego rodzice. Sprawdzamy, co mogłaby oznaczać taka zmiana dla rodzin i jak – wzorując się na poprzedniej podwyżce – mogłaby zostać przeprowadzona w praktyce.

Od 500+ do 800+ i (1100+)? Krótka historia najważniejszego świadczenia

Program „Rodzina 500+” ruszył 1 kwietnia 2016 r. na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wprowadził do polskiego systemu prawnego nowe, powszechnie znane dziś świadczenie wychowawcze – początkowo 500 zł miesięcznie na dziecko, a później 800+. Czy od 2027 1100+?

Stopniowo program był rozszerzany:

  • z czasem zlikwidowano kryterium dochodowe na pierwsze dziecko – od 1 lipca 2019 r. świadczenie stało się faktycznie powszechne,
  • od 1 stycznia 2024 r. kwota wzrosła z 500+ do 800+ na każde dziecko.
  • od 2026 r. weszły zmiany w zakresie obowiązku zarobkowania i szczególnych warunków do spełnienia przez cudzoziemców, m.in. przez osoby pochodzące z Ukrainy.

Każdy z tych kroków rząd uzasadniał tym samym: sprawiedliwością, wzmocnieniem bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin, poprawą warunków wychowywania dzieci i tworzeniem lepszych warunków do zakładania rodziny.

Planowana waloryzacja z 800+ do 1100+ wpisywałaby się w ten sam kierunek – zwiększania finansowego fundamentu polityki rodzinnej

Podstawowe uzasadnienie podwyżki świadczenia 800 plus jest proste: realna wartość świadczenia maleje wraz z inflacją. Kwota, która jeszcze kilka lat temu pozwalała pokryć znaczną część kosztów utrzymania dziecka, dziś wystarcza na mniej. W tle są co najmniej trzy główne argumenty:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. Wzrost kosztów życia: czynsze, rachunki, żywność, zajęcia dodatkowe – to wszystko systematycznie drożeje. Rodzice coraz częściej podkreślają, że 800 zł miesięcznie na dziecko nie daje już takiej „poduszki bezpieczeństwa”, jak 500 zł w 2016 r.
  2. Wzmocnienie polityki rodzinnej: rząd od lat podkreśla, że rodzina jest w centrum jego działań. Podwyżka do 1100+ ma być sygnałem, że państwo nadal widzi w dzieciach i rodzicach priorytet i jest gotowe aktualizować wsparcie do realiów gospodarczych - tak uważają rodzice.
  3. Stabilność i przewidywalność: stałe, gwarantowane świadczenie w wyższej kwocie to dla wielu rodzin podstawa domowego budżetu – szczególnie tam, gdzie dochody są nieregularne lub niskie. 1100 zł miesięcznie na dziecko może realnie przesuwać granicę ubóstwa i dawać szansę na dodatkowe inwestycje w rozwój dzieci (kursy, zajęcia sportowe, korepetycje).

Kiedy waloryzacja 800 plus? 1 kwietnia 2026 r. to już 10 lat programu

Kiedy waloryzacja 800 plus? 1 kwietnia 2026 r. to już 10 lat programu

Shutterstock

Czy rodzice będą musieli składać nowy wniosek?

Jeśli rząd zdecyduje się przeprowadzić waloryzację z 800+ do 1100+ w podobny sposób, jak wcześniejsze podwyższenie świadczenia z 500+ do 800+, rodzice nie powinni spodziewać się dodatkowych formalności. Najważniejsze założenia mogłyby wyglądać tak:

  • podwyżka z urzędu – zmiana kwoty następowałaby automatycznie, bez konieczności składania nowego wniosku,
  • ZUS bez nowych decyzji – Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wydawałby osobnych decyzji administracyjnych o podwyższeniu świadczenia,
  • informacja na PUE ZUS – rodzic otrzymywałby informację o nowej wysokości świadczenia na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS,
  • powiadomienia SMS i e-mail – podobnie jak dotychczas, komunikat o zmianie mógłby trafić na wskazany numer telefonu lub adres e mail (brak odebrania wiadomości nie wstrzymywałby wypłaty).

W praktyce oznaczałoby to, że rodzic po prostu dostaje wyższy przelew na konto – bez stania w kolejkach, wizyt w urzędzie i uzupełniania dokumentów.

Podwyżka 800 plus - od kiedy?

Dotychczasowe doświadczenia z podwyżką 500+ do 800+ pokazują pewien schemat, który prawdopodobnie zostałby powtórzony, tj. wejście w życie nowej kwoty od 1 stycznia (no chyba, że rząd zdecydowałby się na coroczną marcową kwotową waloryzację, np. o 100 zł) – wyższe świadczenie należałoby się za cały miesiąc. Konieczny byłby też czas techniczny dla ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógłby dostać kilka tygodni na dostosowanie systemów i wypłatę wyższych kwot. Dalej ważny aspekt, to wyrównanie z mocą wsteczną – jeżeli z powodów organizacyjnych nie udałoby się wypłacić nowej kwoty od razu, rodzice otrzymaliby wyrównanie za poprzednie miesiące (np. do końca lutego – tak jak miało to miejsce przy przejściu z 500+ na 800+). W praktyce: nawet jeśli pierwszy przelew 1100+ pojawiłby się na koncie nieco później, rodzice powinni otrzymać pełną należność od dnia, w którym wyższa stawka zacznie obowiązywać.

Podwyżka z 500 plus na 800 plus. - uzasadnienie

Wydaje się, że przy podwyżce świadczenia 800 plus na wyższe możliwe byłoby zastosowanie takiej samej argumentacji jak przy podwyżce z 500+ na 800+:

"Polityka rodzinna to jeden z najważniejszych obszarów działania Rządu. Docenienie i podkreślenie roli rodziny, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i dobrobytu znajdują się w centrum jego działań. Rząd od samego początku stał na stanowisku, że obowiązkiem państwa jest wsparcie rodzin. Jego finansowym fundamentem stał się realizowany na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810) program „Rodzina 500+”, który zaczął funkcjonować z dniem 1 kwietnia 2016 r. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła do polskiego systemu prawnego nowe świadczenie – świadczenie wychowawcze, zwane powszechnie „świadczeniem 500+”, które spotkało się z niezwykle pozytywnym odbiorem i natychmiast stało się podstawową formą wsparcia polskich rodzin. Dzięki programowi „Rodzina 500+” rodziny te stały się zamożniejsze i pojawiły się lepsze perspektywy ich rozwoju. Program ten zagwarantował także lepsze warunki zakładania rodzin i wychowania dzieci i dlatego program ten jest uznawany za jeden z najlepszych sposobów wspierania rodzin niemal we wszystkich grupach społecznych, przy jednoczesnym poszanowaniu jej autonomii.

Jednocześnie w trakcie ponad 7 lat obowiązywania ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzono zmiany w zakresie warunków przyznawania świadczenia wychowawczego, które miały na celu zwiększenie siły oddziaływania programu „Rodzina 500+” i zapewnienie szerszego dostępu do niego. Najistotniejszą z nich było nadanie programowi powszechnego charakteru przez zniesienie od dnia 1 lipca 2019 r. kryterium dochodowego na pierwsze dziecko. Efektem tego działania było znaczące rozszerzenie kręgu osób pobierających świadczenie wychowawcze.

Obecnie zachodzi potrzeba wprowadzenia kolejnej zmiany w funkcjonowaniu programu, mającej na celu dostosowanie wysokości świadczenia wychowawczego do obecnych potrzeb polskich rodzin i podwyższenie jego wysokości do 800 zł miesięcznie.

Podniesienie wysokości świadczenia wychowawczego pozwoli na dalsze zwiększenie skuteczności programu „Rodzina 500+” i jednocześnie stanowi zabezpieczenie lepszych warunków rozwoju dla polskich rodzin. Proponowana zmiana jest też zgodna z oczekiwaniami wyrażanymi przez społeczeństwo.

Zmiana wysokości pobieranego świadczenia wychowawczego nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku przez osobę pobierającą świadczenie wychowawcze i nie będzie wymagała ze strony osób otrzymujących świadczenia wychowawcze żadnych dodatkowych działań czy aktywności – osoby, które otrzymują dotychczas świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie, od dnia 1 stycznia 2024 r. zaczną otrzymywać comiesięczne świadczenie wychowawcze w nowej, podwyższonej do kwoty 800 zł wysokości (lub do kwoty 400 zł miesięcznie w przypadku opieki naprzemiennej, tj. sytuacji, gdy każdy z rodziców ma przyznane świadczenie wychowawcze w wysokości połowy nominalnej kwoty tego świadczenia). Podwyższenie wysokości świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni osobie pobierającej świadczenie wychowawcze informację o nowej wysokości świadczenia wychowawczego, wynikającej ze zmian wprowadzanych projektowaną ustawą, na jej profilu informacyjnym na Platformie Informacyjno-Usługowej (PUE) ZUS. Informację taką Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł przesłać osobie pobierającej świadczenie wychowawcze na wskazany przez nią we wniosku o świadczenie wychowawcze adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. Nieodebranie informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia wychowawczego.".

Waloryzacja świadczenia wychowawczego z 800+ do 1100+ na dziecko oznaczałaby odczuwalny zastrzyk gotówki w domowych budżetach. Przy dwójce dzieci to już 2200 zł miesięcznie – kwota, która w wielu rodzinach decydowałaby o komforcie finansowym, możliwości opłacenia zajęć dodatkowych czy po prostu spokojniejszym domknięciu miesiąca. Kluczowe jest jednak to, że – wzorując się na poprzednich zmianach – podwyżka mogłaby zostać przeprowadzona bez dodatkowych formalności dla rodziców, z automatyczną zmianą kwoty i wyrównaniem ewentualnych opóźnień. Na ostateczne decyzje rządu, ustawodawcy i Prezydenta trzeba jeszcze poczekać, ale kierunek jest jasny: jeśli państwo chce realnie wspierać rodziny, waloryzacja świadczenia z 800+ do 1100+ wydaje się naturalnym kolejnym krokiem - tak podkreślają rodzice.

Podstawa prawna

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1576)

