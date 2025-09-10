QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Pytamy o ważne daty i osoby. Będzie komplet?
Artykuł 4 NATO (Traktatu Północnoatlantyckiego) przewiduje wspólne konsultacje sojuszników w sytuacji zagrożenia integralności terytorialnej, niezależności politycznej lub bezpieczeństwa jednego z państw członkowskich. Polska zdecydowała się na jego uruchomienie po nocnym ataku rosyjskich dronów, które stanowiły bezpośrednie niebezpieczeństwo dla naszego terytorium. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd będzie oczekiwał większego wsparcia NATO w obronie polskiego nieba, a polityczne konsultacje to dopiero pierwszy krok do dalszych decyzji sojuszniczych.
W dniu 11 września 2025 r. przedstawiona zostanie opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie, która dotyczy polskiego wskaźnika referencyjnego WIBOR. Zapadłe dotychczas prawomocne wyroki sądów potwierdzają, że WIBOR jest prawidłowym wskaźnikiem referencyjnym i brak jest podstaw do jego kwestionowania - pisze dr Mariusz Sudoł - adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zdaniem tego eksperta słusznie uznano w tych orzeczeniach, że WIBOR jest zgodny z prawem, powiązany ze stopami NBP, a co najbardziej kluczowe – niezależny od konkretnego banku, czy nawet woli stron. Te mogą bowiem negocjować marżę kredytu, ale nie negocjują stawki WIBOR. Zatem jest to w pełni niezależny od stron parametr stosowany w umowie pomiędzy bankiem a klientem
Świadczenia emerytalne często nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb seniorów. To dlatego z roku na rok coraz więcej emerytów podejmuje decyzję o dalszej pracy zarobkowej. Jednak czy można to robić bez obawy o utratę świadczenia? To zależy. Niektórzy muszą kontrolować kwoty wpływające na konto.
Prezydent Nawrocki powiedział, że w związku z wkroczeniem dronów rosyjskich na terytorium Polski, rozważa się uruchomienie art. 4 NATO (Traktatu Północnoatlantyckiego). Donald Tusk potwierdził, że Polska występuje z wnioskiem formalnym o uruchomienie art. 4 Traktatu. Czego dotyczy ten artykuł? Jaka jest jego treść?
Co wpływa na wysokość emerytury? Są trzy główne czynniki, ale nie na wszystkie przyszli emeryci mają wpływ. Aby maksymalnie podwyższyć swoje świadczenie nie trzeba stosować tajemniczych trików. Wystarczy zrobić jedną rzecz.
Drony rosyjskie nad Polską: w liczbie kilkunastu obiektów znalazły się w nocy z wtorku na środę 9-10 września 2025 r. we wschodniej części kraju. Spora część tych dronów przyleciała bezpośrednio z Białorusi. Zostały zestrzelone przez polskie siły powietrzne. Wystosowano ALERT RCB dla kilku województw. Gdzie zestrzelono drony?
Taka oto prośba wpłynęła do Kancelarii Prezydenta RP od osoby niepełnosprawnej. Czytamy w niej: „Szanowny Panie Prezydencie! Ja, jak osoba niepełnosprawna apeluję o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która umożliwi objęcie prawem do dodatku dopełniającego do renty socjalnej (zob. ustawa z 27 września 2024 r.) również osób, które posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy.” Uwaga! Autor prośby liczy na to, że projekt prezydencki będzie dotyczył szerszego grona uprawnionych do dodatku niż ten do renty socjalnej (znacznie szerszego).
Choć nikomu tego nie życzymy, to niespodziewane zdarzenia mogą przytrafić się każdemu. Na skutek choroby, niesprawności, dłuższego wyjazdu czy innych okoliczności właściciel konta może nie być w stanie dostać się do banku i skorzystać ze swoich pieniędzy. Jak można się przygotować na taką sytuację? Rozwiązaniem może być ustanowienie pełnomocnictwa dla innej zaufanej osoby.
Rada Ministrów przyjęła 9 września 2025 r. projekt ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w IV kwartale 2025 r. na poziomie 500 zł za MWh netto - poinformował na konferencji prasowej minister energii Miłosz Motyka. Bon ciepłowniczy ma być przyznawany dwukrotnie - za II połowę 2025 r. i cały 2026 r. - w kwotach od 500 zł do 3500 zł (w zależności od płaconej ceny za tzw. ciepło systemowe).
Zasady odpowiedzialności materialnej pracownika wcale nie są proste. Choć może to wydawać się oczywiste - zepsułeś, to zapłać, to jednak obowiązujące w tym zakresie przepisy są bardziej skomplikowane i uwzględniają wiele dodatkowych okoliczności.
