Czy pracownik na urlopie rodzicielskim ma prawdo do świadczeń z ZFŚS? Sprawdź, czy dostaniesz dopłatę do wypoczynku dzieci.

Sytuacja pracowników korzystających z uprawnień związanych z rodzicielstwem jest szczególna. Nie tracą statusu pracowników, ale jednocześnie nie świadczą efektywnie pracy. Czy mają prawo do dodatkowych świadczeń? Sprawdź, jakie są zasady.

Czy pracownik na urlopie rodzicielskim ma prawo do świadczeń z ZFŚS?

Osobami uprawnionymi do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są:

1) pracownicy i ich rodziny,

2) emeryci i renciści będący byłymi pracownikami i ich rodziny oraz

3) inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu.

Pracownicy korzystający z urlopów związanych z rodzicielstwem, czyli urlopu macierzyńskiego, na warunkach macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego nie tracą statusu pracowników. Jednocześnie ustawodawca nie wprowadził w przepisach dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych żadnych dodatkowych warunków, które muszą być spełnione, aby mogli oni korzystać ze świadczeń z tego funduszu. Mogą to robić niezależnie do długości czy podstawy zatrudnienia. Nie ma również znaczenia wymiar czasu pracy. Co prawda czasami pracodawcy wprowadzają w regulaminach zakładowych zapisy, które ograniczają prawa pracowników do świadczeń z ZFŚS ze względu na to, czy świadczą pracę efektywnie, czy też nie. Takie zapisy jako sprzeczne z postanowieniami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych należy uznać za nieważne. Osoby korzystające z uprawnień rodzicielskich nie tracą statusu pracowników i mają pełne prawo korzystać ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nawet w czasie faktycznej nieobecności w pracy.

Przykład Regulamin ZFŚS obowiązujący w Spółce ABC przewiduje szereg świadczeń, z których mogą korzystać osoby uprawnione. Wśród nich znajduje się dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich dzieci. Anna B. ma dwoje dzieci – dziesięcioletnią Zuzannę i ośmiomiesięcznego Jakuba. W związku z opieką nad młodszym dzieckiem pracownica korzysta z urlopu rodzicielskiego. Nie świadczy więc efektywnie pracy. Niezależnie od tego, po spełnieniu odpowiednich warunków, pracownica może uzyskać z ZFŚS dofinansowanie do zimowego wypoczynku córki.

Podstawa prawna

art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 998)