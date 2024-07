Pieniądze dla dzieci - podwyżka świadczenia aż o 500 zł. Czy to wystarczy przy obecnych zmianach cen? Znamy już projekt zmian.

W końcu więcej pieniędzy dla dzieci. Kolejna podwyżka już od 1 października 2024 r. Na konta wpłynie 1000 zł Opublikowano projekt zmian. Wsparcie osób uprawnionych do alimentów to jeden z zapowiadanych 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów.

Wsparcie osób uprawnionych do alimentów - świadczenie alimentacyjne

Podwyższenie wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego staje się faktem. Jest to jeden z elementów realizacji programu wyborczego „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów!”. Co prawda na uchwalenie przepisów przyjdzie nam poczekać dłużej, ale informacje o pracach nad tą zmianą, które pojawiały się już od kwietnia 2024 r., w końcu nabierają realnej formy. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się bowiem 15 lipca 2024 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (UD42).

Celem funduszu alimentacyjnego jest udzielenie wsparcia osobom, które są uprawnione do alimentów, ale z różnych względów ich nie otrzymują. Jednak świadczenia z funduszu nie otrzyma każda z takich osób, a jedynie te, które spełniają wskazane przez ustawodawcę warunki. Zostały one określone w ustawie z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1993).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego co do zasady przysługując obywatelom polskim, a cudzoziemcom tylko w przypadkach określonych w ustawie. Dotyczy to np. osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Warunkiem bezskuteczna egzekucja

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego mają prawo osoby uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Aby uznać ją za taką, musi dojść do sytuacji, w której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowania upadłościowego, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Kryterium dochodowe i wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Dodatkowo prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenie z niego przysługuje tylko w sytuacji, gdy dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł.

Warto pamiętać, że świadczenie z funduszu przysługuje osobie uprawnionej jedynie do ukończenia przez nią 18 roku życia, a w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. Wyjątkiem są osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – one mają prawo do świadczenia bezterminowo.

Świadczenie z funduszu przysługuje w wysokości ustalonych alimentów, jednakże obecnie nie może być wyższe niż 500 zł miesięcznie. Tą kwotę, nawet przed okresem gwałtownego wzrostu kosztów utrzymania, można było uznać za kwotę symboliczną. Nie zmieniła się ona od 2008 r. Na szczęście taki stan rzeczy nie będzie już trwał długo, bo jak wynika z opublikowanego projektu, proponuje się, aby podwyższona o 100 proc. wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czyli 1000 zł, miała zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe przypadające po dniu 30 września 2024 r. Należy więc spodziewać się, że od 1 października 2024 r., gdy rozpocznie się nowy okres rozliczeniowy (który będzie trwał do 30 września 2025 r.), na konta uprawnionych wpłyną już świadczenia w wyższej wysokości.