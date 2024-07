Czy rodzic musi płacić alimenty, gdy zabiera dziecko na wakacje? Co z opłatami za mieszkanie i media? Sprawdź, co na to prawo.

Czy można zrobić niższy przelew, skoro poniosło się koszty wakacyjnego wyjazdu? Dostosowanie wysokości wakacyjnych alimentów do potrzeb dziecka i rodziców jest jednak możliwe.

Wysokość alimentów wynika najczęściej z wyroku sądowego

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo (art. 128 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. W praktyce wysokość i zasady opłacania alimentów na dzieci wynikają najczęściej z wyroku sądowego, ugody sądowej albo ugody zawartej przed mediatorem. Oczywiście zdarza się też, że rodzice dziecka dokonują w tym zakresie ustaleń we własnym zakresie, a charakter relacji między nimi jest taki, że pozwala na zgodne, bieżące dokonywanie niezbędnych zmian w ustaleniach, należy jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy obowiązek alimentacyjny został uregulowany w wyroku sądowym, ugodzie sądowej, czy ugodzie zawartej przed mediatorem, to żadna ze stron nie może w tym zakresie wprowadzą sama zmian, które jej subiektywnym zdaniem są słuszne. W szczególności nie ma możliwości jednostronnego obniżenia wysokości alimentów za okres, w którym spędza więcej czasu z dzieckiem, np. w czasie wakacji. Należy pamiętać o tym, że celem alimentów jest dostarczanie środków utrzymania. Koszty utrzymania są ponoszone przez rodzica, z którym dziecko mieszka, przez cały rok. Również w okresie wakacji. W tym czasie również trzeba dokonać opłat za mieszkanie, media, czy internet. To sprawia, ze choć rodzic zobowiązany do płacenia alimentów jest zmuszony do poniesienia dodatkowych wydatków związanych z wakacyjnym wyjazdem, nadal musi ponosić również stałe koszty utrzymania dziecka i ma obowiązek stosować się w tym zakresie do postanowień sądu, czy ugody zawartej z drugim rodzicem. Jeśli nie będzie tego robił, możliwe będzie wszczęcie w tym zakresie egzekucji.

Wysokość alimentów w czasie wakacji można dostosować do potrzeb, ale nie samowolnie

Nie da się jednak ukryć, że w okresie wakacyjnym, jeśli dziecko faktycznie spędza więcej czasu z rodzicem, z którym nie mieszka na co dzień, drugi rodzic ponosi niższe koszty jego utrzymania, co wynika choćby z tego, że nie musi w tym okresie ponosić wydatków np. na zakup niezbędnych artykułów żywnościowych. Czy istnieje więc sposób na to, aby zmniejszyć w tym okresie wysokość alimentów? Najlepszym rozwiązaniem, które można zarekomendować, jest w takiej sytuacji zawarcie ugody przed mediatorem. Rodzice mogą zawrzeć w niej szereg szczegółowych postanowień, w tym również takich, które pozwolą na dostosowanie wysokości alimentów do sposobu, w jaki dziecko będzie spędzało wakacje. Dla przykładu, jeśli dziecko na co dzień mieszka z mamą, rodzice mogą ustalić, że w okresach, które będzie spędzało wyłącznie z tatą, np. podczas świąt, ferii, czy wakacji, alimenty płacone do rąk mamy będą obniżone o 20 proc. należności za każdy pełny tydzień nieobecności dziecka w miejscu zamieszkania. Jeśli jednak takich ustaleń nie poczyniono, rodzic zobowiązany do alimentacji nie może jednostronnie zdecydować o obniżeniu wysokości alimentów za dany miesiąc, nawet jeśli jego połowę dziecko spędzi z nim.