1500 zł dla ucznia w najbliższym roku szkolnym 2024/2025. Ale kiedy złożyć wniosek, by otrzymać część pieniędzy już w wakacje?

Katalog świadczeń mających wspomóc rodziców w wychowaniu dzieci wciąż się powiększa – 800 plus, Dobry Start, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek na dojazdy do szkoły. Na początku roku szkolnego niektórzy z rodziców przelew dla niektórych rodziców może wynieść nawet 1500,00 zł.

Rodzina 800 plus - 800,00 zł

Podstawowym świadczeniem wspomagającym wychowanie dzieci jest w Polsce Rodzina 800 plus nazywane świadczeniem wychowawczym. Przysługuje ono bez kryterium dochodowego, a przyjmowaniem wniosków, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Jednak nie jest to jedyne świadczenie, na które mogą liczyć rodzice.

REKLAMA

Dobry Start - 300,00 zł

Jednorazowym wsparciem związanym z rozpoczęciem nowego roku szkolnego jest Dobry Start, czyli świadczenie, które również można otrzymać bez względu na poziom dochodów. Przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia (na dziecko niepełnosprawne, do ukończenia przez nie 24 roku życia). To świadczenie wypłaca się na wniosek, a złożyć go powinni rodzice lub opiekunowie dziecka – prawny lub faktyczny, a także rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Również obsługą tego świadczenia zajmuje się ZUS, wnioski składa się drogą elektroniczną, a wypłata jest dokonywana w formie bezgotówkowej (na wskazane konto). Przyjmowanie wniosków na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 1 lipca 2024 r., a zakończy 30 listopada 2024 r. Aby zagwarantować sobie wypłatę nie później niż do 30 września, należy złożyć wniosek w lipcu lub sierpniu. Jak uczy doświadczenie z lat poprzednich, złożenie wniosku w lipcu daje jednak szansę na wypłatę jeszcze w czasie wakacji.

Kolejnym jednorazowym świadczeniem, tym razem jednak zależnym od spełnienia kryterium dochodowego jest dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. W 2024 r. kwota dochodu na członka rodziny, która nie może zostać przekroczona to 674,00 zł, a w sytuacji, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne bądź osoba ucząca się, której przysługuje zasiłek rodzinny, jest niepełnosprawna, kryterium to wynosi 764,00 zł na osobę.

Nie jest to świadczenie samoistne i mogą otrzymać je tylko te osoby, którym przyznano prawo do zasiłku rodzinnego. Inaczej niż w przypadku świadczenia „Dobry Start”, dodatek ten przysługuje także na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nauki dziecka w zerówce. Wysokość dodatku to 100,00 zł na każde dziecko. Wniosek o jego przyznanie należy złożyć do 31 października tzn. do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo przygotowanie dziecka do szkoły w zerówce. Wniosek złożony po terminie nie zostanie rozpatrzony.

Na specjalny dodatek mogą także liczyć osoby samotnie wychowujące dziecko, czyli matka, ojciec, opiekun faktyczny albo prawny dziecka. Również to świadczenie nie ma samodzielnego charakteru, a jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego, co oznacza, że aby je uzyskać, trzeba spełnić niezbędne warunki, w tym m.in. kryterium dochodowe, o którym była wcześniej mowa. Ten dodatek do zasiłku rodzinnego przysługuje w 2024 r. w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci. Przysługuje on również pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Kolejnym świadczeniem, na które mogą liczyć rodzice, jest dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Również w tym przypadku mamy do czynienia z dodatkiem do zasiłku rodzinnego, a więc aby go otrzymać, należy spełnić kryterium dochodowe. Dodatek przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się (pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ oboje nie żyją albo zobowiązani są do płacenia alimentów) przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. Może on wynosić 113 zł miesięcznie w przypadku zamieszkania w innej niż swoje miejsce zamieszkania miejscowości, w której znajduje się szkoła, albo 69 zł miesięcznie w przypadku dojazdu do szkoły w innej miejscowości (ponadgimnazjalnej lub artystycznej o poziomie ponadgimnazjalnym) ze swojego miejsca zamieszkania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo