5000 zł na organizację zajęć wakacyjnych dla dzieci w 2024 r. Wniosek należy złożyć w terminie do 15.05.2024 r.

Aż 5000 zł dofinansowania można otrzymać w programie "Wakacyjna AktywAKCJA" organizowanym przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju. Co trzeba zrobić?

Wakacyjna AktywAKCJA

"Wakacyjna AktywAkcja" to program dofinansowania organizowany przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju mający na celu wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu działań sportowych lub rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi, które aktywizują dzieci i młodzież szkolną podczas przerwy wakacyjnej od czerwca do sierpnia 2024 r. W tym roku "Wakacyjna AktywAKCJA" odbędzie się po raz czwarty.

Program skupia się na promocji aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu, wsparciu lokalnych społeczności i instytucji oraz walce ze skutkami epidemii negatywnie wpływającymi na aktywność i rozwój dzieci i młodzieży.

Do kogo skierowany jest program?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? W ramach programu wnioski mogą składać:

szkoły podstawowe,

stowarzyszenia,

fundacje,

organizacje pozarządowe,

jednostki ochotniczej straży pożarnej,

domy dziecka,

rodzinne domy dziecka,

świetlice środowiskowe,

kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

biblioteki,

domy kultury,

placówki oświatowe i opiekuńcze,

koła gospodyń wiejskich,

ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze.

Każdy podmiot ubiegający się o grant może złożyć nie więcej niż jeden wniosek.

Jak złożyć wniosek?

Formularze wniosku są dostępne na stronie www.fundacjapfr.pl/wakacyjna_aktywakcja, tam należy i je wypełnić i przesłać. Inna forma ubiegania się o dofinansowanie nie będzie rozpatrywana. Potwierdzenie złożenia wniosku przyjdzie drogą mailową.

Całkowita pula środków finansowych przeznaczona na granty to 500 000 zł. Wnioski można składać do wysokości 5000 zł.

Ważne Wnioski można składać tylko do 15 maja 2024 r.

Warto zwrócić uwagę na poprawność wniosku pod kątem formalnym, bo to będzie pierwsze kryterium na które zwróci uwagę organizator przy rozpatrywaniu wniosków.

Ogłoszenie wyników programu będzie do dnia 23 maja 2024 r. Projekty powinny być zrealizowane w okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2024 r.

Kto może otrzymać dodatkowe punkty?

Wnioski będą rozpatrywane pod kątem poprawności, terminu złożenia, uprawnień do złożenia, kreatywności i pomysłowości projektu, dostosowania do potrzeb odbiorców, adekwatności budżetu do podjętych działań. Ponadto dodatkowe punkty mogą otrzymać inicjatywy:

realizowane w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim,

zawierające walor edukacyjny, szczególnie związane z edukacją na tematy ekologiczne (zrównoważony rozwój),

projekt będzie realizowany w miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

