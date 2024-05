2300 zł - tyle już niedługo dostaną rodzice najmłodszych dzieci. Od 1 października 2024 r. będą obowiązywały nowe zasady.

2300 zł - tyle już niedługo dostaną rodzice najmłodszych dzieci. Rząd pracuje nad nowym programem. Przy uwzględnieniu 800 plus, zapewni on 2300 zł wsparcia co miesiąc.

Od 1 października 2024 r. rodzice będą mogli liczyć na jeszcze większe wsparcie

Trwają prace nad programem Aktywny Rodzic. W najbliższym czasie projektem przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zajmie się Senat. Ustawa ta będzie po uchwaleniu stanowiła część systemowej strategii wspierania rodziców w łączeniu ról zawodowych z rolami rodzicielskimi i wprowadzi w tym celu trzy świadczenia wspierające rodziców małych dzieci w aktywności zawodowej: aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku, aktywnie w domu. Jak wynika z projektu, już od października 2024 r. rodzice najmłodszych dzieci będą mogli już od października 2024 r. liczyć, przy uwzględnieniu 800 plus, nawet na 2300 zł wsparcia co miesiąc.

Jeszcze więcej świadczeń dla rodziców najmłodszych dzieci

Aktywni rodzice w pracy – to świadczenie będzie przysługiwało aktywnym zawodowo rodzicom dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy życia. Ma ono wynosić 1500 zł i będzie przysługiwało przez 24 miesiące. Rodzice będą mogli sami zdecydować, na co przeznaczą środki pochodzące ze świadczenia.



Aktywnie w żłobku – to świadczenie zastąpi obecne żłobkowe. Zamiast przysługujących rodzicom obecnie 400 zł dopłaty do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, rodzice będą mogli otrzymać 1500 zł, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką będą ponosili za pobyt dziecka w instytucji opieki.



Aktywnie w domu – to świadczenie będzie odpowiednikiem funkcjonującego obecnie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Będzie przysługiwało rodzicom dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia, którzy nie będą uprawnieni lub nie zdecydują się skorzystać ze świadczeń Aktywni rodzice i Aktywnie w żłobku. Oznacza to, że świadczenie to będą mogli otrzymać np. rodzice, którzy nie będą aktywni zawodowo, a ich dziecko nie będzie przebywało w instytucji opieki. Świadczenie będzie można uzyskać na każde dziecko, a więc również na pierwsze. Wysokość świadczenia to 500 zł i będzie ono przysługiwało przez 24 miesiące.