Dzień Dziecka 2024 - atrakcje w Warszawie

Dzień Dziecka 2024. Jakie atrakcje czekają na najmłodszych i ich rodziny w stolicy? Jest dużo propozycji.

Atrakcje w stolicy na Dzień Dziecka

Łazienki Królewskie

W Łazienkach Królewskich Dzień Dziecka trwa już od wczoraj, czyli 30 maja i zakończy się w niedzielę, 2 czerwca. - Na dzieci czeka mnóstwo atrakcji, między innymi gra terenowa "Misja Kowalik!", słuchowisko plenerowe, warsztaty rodzinne, lekcje muzealne i wernisaż wystawy połączony z aktywnościami na świeżym powietrzu – powiedziała PAP rzeczniczka Muzeum Łazienki Królewskie Agata Zawora. Wstęp wolny.

Podczas gry terenowej dzieci poznają świat, w którym ekologia spotyka się z historią i sztuką. Będą rozwiązywać zagadki, rebusy i łamigłówki pozwalające dotyczące ekologii. Rzeczniczka zachęca także do wzięcia udziału w czytaniu performatywnym, gdzie dzieci będą mogły posłuchać przedstawienia "Bromba w Łazienkach".

Muzeum stworzyło również przestrzeń twórczą „Wystaw się”, w której dzieci i rodzice będą mogli się bawić sztuką, pobudzać wyobraźnię i odpoczywać. Wszystkie prace stworzone przez dzieci w tej strefie zostaną wystawione 1 czerwca na wystawie "Artystyczny Plac Zabaw. Eksponaty w Łazienkach Królewskich" przy ul. Parkowej.

Teatr Wielki – Opera Narodowa

Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie zaprasza 1 czerwca na godz. 15, aby poznać tajniki pracy scenografa lub wziąć udział w warsztatach muzycznych. Wydarzenie poprzedzi koncert Chóru Artos im. Władysława Skoraczewskiego. Imprezy są płatne.

Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik będzie w Dzień Dziecka otwarte dłużej: od godz. 9 do 20. Rzeczniczka instytucji Katarzyna Nowicka radzi, aby bilety kupić online, żeby mieć pewność, że limit wejść się nie wyczerpał.

Tego dnia w planetarium odbędzie się premiera filmu „Łucja. Sekret spadających gwiazd” przeznaczonego dla dzieci powyżej piątego roku życia. Film opowiada o pingwinie i niedźwiedziu, które chcą zbadać zorzę polarną. Fabuła opowiada o spadających gwiazdach, wyjaśnia, czym są meteoryty i meteory.

Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie

Atrakcje dla najmłodszych czekają także w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. 1 i 2 czerwca dzieci będą np. poznawały zabawy na świeżym powietrzu popularne w czasach króla Jana i królowej Marysieńki. Muzeum na swojej stronie internetowej poinformowało, że zaprasza do gry w serso oraz bule. Przygotowano także warsztaty z robienia baz inspirowanych tureckimi namiotami oraz przyrodnicze wyprawy do ogrodów. W niedzielę odbędzie się też gra terenowa, dzięki której dzieci poznają tajemnice królewskich ogrodów. Trzeba wykupić bilet.

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski zaprasza na "złoty Dzień Dziecka" w sobotę w godz. 10-18. W programie m.in. zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP oraz atrakcje na dziedzińcu głównym banku.

- Na gości będzie czekać wiele niecodziennych wydarzeń. Podczas zwiedzania Centrum Pieniądza NBP dzieci wraz z opiekunami wezmą udział w konkursie z nagrodami. Na dziedzińcu głównym NBP goście zobaczą pokaz iluzjonisty i występ klauna czarodzieja, odwiedzą stoisko z balonami i fotobudkę, skosztują waty cukrowej oraz zagrają w gry o tematyce ekonomicznej. Gwoździem programu będzie możliwość zobaczenia bankowozów, nauka rozpoznawania autentyczności pieniędzy oraz możliwość otworzenia zamka szyfrowego do sejfu – podało biuro prasowe NBP. Wejście z opaskami wydawanymi na dziedzińcu.

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie

W Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie o godz. 12 spersonifikowana noblistka oprowadzi zwiedzających i opowie o swoim dzieciństwie.

- Jest to gra na spostrzegawczość oparta na biografii Marii Skłodowskiej-Curie – podali organizatorzy. A w godz. 11-15 rodziny będą mogły wziąć udział we wspólnej grze „PoRadzisz sobie” - organizatorzy zapraszają do zabawy dzieci, rodziców i dziadków. Wstęp wolny.

Pawilon Edukacyjny Kamień

Warsztaty przyrodnicze zorganizował Pawilon Edukacyjny Kamień. Od godz. 12 do 16 będzie można wziąć udział w warsztatach z lepienia kul kwietnych oraz tworzenia zabawek z drewna, papieru i materiałów pochodzących z recyklingu. Będzie też malowanie twarzy w motywy roślinne i zwierzęce, a także gry podwórkowe w klasy i kółko-krzyżyk. Wydarzenie jest bezpłatne, ale na część aktywności będą zapisy.

Miejska instytucja Dzielnica Wisła

Miejska instytucja Dzielnica Wisła zaprasza m.in. na godz. 14 miłośników bajek Disneya na koncert księżniczek, a o godz. 16 na spektakl „Czerwony Kapturek” na plaży Poniatówka. Wydarzenia są bezpłatne, ale na niektóre będą zapisy.

Lasy Miejskie

Atrakcje dla rodzin przygotowały też Lasy Miejskie. W sobotę o godz. 11 przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej (ul. Rydzowa 1) odbędą się warsztaty wikliniarskie. Nieco wcześniej, o godz. 9, można zaś wziąć udział w połączonym ze sprzątaniem lasu spacerze z etnologiem. Start przy skrzyżowaniu ulic Lucerny i Traktat Lubelski. Liczba uczestników spaceru jest ograniczona - będą zapisy.

Muzeum Polin

W niedzielę, 2 czerwca, Dzień Dziecka będzie także świętowało Muzeum Polin. Piknik rodzinny odbędzie się pod hasłem „W świecie gier i zabaw małego Majera”. Na łące obok muzeum stanie namiot cyrkowy, w którym dzieci będą mogły obejrzeć pokazy cyrkowe, a także spróbować swoich sił w roli cyrkowców.

- Dzień dziecka to znakomita okazja, by zobaczyć naszą najnowszą wystawę czasową. Będzie można ją zwiedzać z audioprzewodnikiem dla rodzin. W tej specjalnej ścieżce mały chłopiec Majer oprowadzi was po dawnym Opatowie i opowie o swoich przygodach. Zainspirowani jego obrazami namalujecie własne dzieła w holu muzeum, gdzie stanie plener malarski. Dla najmłodszych przygotowaliśmy strefę malucha, a w niej różne aktywności sensoryczne – powiedziała PAP Ewelina Jarnutowska, koordynatorka Programów Edukacyjnych Muzeum Polin. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Źródło: PAP

