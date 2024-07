Na to czekali rodzice maluchów. Rewolucja na talerzach dzieci. W żłobku, przedszkolu i szkole będą zmiany na lepsze.

Na to czekało wielu rodziców. Szykuje się rewolucja na talerzach dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole. Alergie i nietolerancje pokarmowe stają się coraz bardziej powszechne, a rodzice coraz częściej mierzą się z problemami związanymi z koniecznością dostosowania sposobu żywienia dziecka do jego potrzeb zdrowotnych. Szykują się zmiany na lepsze.

Rewolucji na talerzach w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach i szkołach

Ostatnie miesiące obfitują w informacje dotyczące zmian, z którymi rodzice oraz dzieci i młodzież uczęszczające do szkół i przedszkoli będą musieli zmierzyć się po zakończeniu wakacji. Niektóre z nich cieszą, inne niepokoją. I wciąż napływają nowe. Wśród nich pojawiła się propozycja rewolucji w zakresie żywienia w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach i szkołach podstawowych. Chodzi o zapewnienie dzieciom na dietach eliminacyjnych posiłków zgodnych z ich potrzebami i wymaganiami. Projekt przedstawili posłowie Polski 2050 - Trzeciej Drogi.

Projektodawcy zwracają uwagę na to, że dzieci w żłobku, przedszkolu czy szkole powinni czuć się komfortowo, a ten komfort powinien obejmować również kwestie związane z bezpieczeństwem zdrowotnym i związanym z nim żywienieniem. Jak wynika z informacji przekazywanych przez rodziców, obecnie dzieci stosujące diety eliminacyjne są często pozbawiane możliwości spożywania posiłków z koleżankami i kolegami, z którymi tworzą wspólną grupę społeczną. Jest to często pierwszym krokiem do wykluczenia i może być źródłem trudności w zakresie samoakceptacji. Takie postępowanie bywa jednak konieczne z uwagi na niebezpieczeństwo, jakie może wiązać się ze wspólnym spożywaniem posiłków w przypadku dzieci cierpiących na alergie czy nietolerancje pokarmowe. Dodatkowym problemem bywa również brak niezbędnej wiedzy u personelu przygotowującego posiłki.

Jeden gorący posiłek w ciągu dnia i możliwość jego spożycia

Obowiązujące przepisy wprost przewidują, że szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole skorzystanie z posiłku. Dzieci zmuszone korzystać z diet eliminacyjnych nie powinny być pozbawiane tej możliwości, a system powinien wywiązywać się z ciążących na nim obowiązków również w stosunku do tych grup uczniów. Stąd propozycja zmiany przepisu tak, aby wynikało z niego, że Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia zgodny ze szczególnymi wymaganiami zdrowotnymi dziecka powodującymi konieczność wyeliminowania z posiłków niektórych składników lub produktów spożywczych i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Analogiczne zmiany miałyby zostać wprowadzone w przepisach dotyczących żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.

Szczegółowe zasadny, na jakich dzieciom na dietach eliminacyjnych w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach i szkołach podstawowych byłoby zapewniane wyżywienie miałyby zostać opracowane przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem edukacji i ministrem rodziny. W przepisach tych zostałoby określone m.in. to, w jaki sposób rodzic (opiekun) będzie zobowiązany informować o potrzebach dziecka w zakresie żywienia, a także, kto będzie uprawniony do opracowywania jadłospisu dziecka ze szczególnymi potrzebami żywieniowymi. Przedłożony projekt jest obecnie opiniowany.