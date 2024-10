1000 złotych stracą rodzice, którym państwo w 2024 roku zapłaci za żłobek. Aktywny Rodzic pełen niejasności. Rodzice są zdezorientowani i czują się pokrzywdzeni. Twierdzą, że podwyżka wysokości świadczenia jest tylko pozorna.

Można już składać wnioski o świadczenia z grupy Aktywny Rodzic

Od 1 października 2024 r. rodzice mogą już składać wnioski o przyznanie świadczeń w ramach programu Aktywny Rodzic. W zależności od swojej sytuacji życiowej, mogą postąpić na trzy sposoby i otrzymać od 500 do 1900 złotych. Wśród dostępnych świadczeń znajdują się bowiem:

REKLAMA

Aktywni rodzice w pracy, Aktywnie w żłobku, Aktywnie w domu.

O pierwsze ze wskazanych świadczeń mogą ubiegać się aktywni zawodowo rodzice dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy życia. Aby je otrzymać, rodzice (oboje) mają obowiązek wykazać minimalny poziom przychodów, od których opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Świadczenie to nie ma odpowiednika wśród świadczeń, które rodzice mogli otrzymywać przed 1 października 2024 roku. Jego wysokość to 1500 złotych (1900 złotych dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności).

Niektórzy rodzice czują się pokrzywdzeni następcą żłobkowego

REKLAMA

Drugie ze świadczeń zastąpiła od 1 października 2024 roku tzw. żłobkowe. Przysługuje na dzieci, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego lub są objęte opieką opiekuna dziennego. Zamiast przysługujących wcześniej 400 zł dopłaty do ponoszonej przez rodziców opłaty, będą oni mogli obecnie otrzymać 1500 złotych (1900 złotych dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności), ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką będą ponosili za pobyt dziecka w instytucji opieki. Warto jednak pamiętać, że to świadczenie nie trafi do rąk rodziców, a bezpośrednio na konta odpowiednich instytucji. Choć jest to dokładnie taki sam sposób działania, jak w przypadku żłobkowego, to zasada ta wzbudziła wiele kontrowersji. Wiele placówek świadomych sytuacji podniosło od września opłaty tak, aby wykorzystać pełną kwotę dopłaty przysługującą rodzicom. Sprawiło to, że rodzice, którzy przed 1 października nie pobierali żłobkowego, a świadczenie z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, poczuli się pokrzywdzeni. Wcześniej bowiem co miesiąc na ich konta trafiał 1000 zł, obecnie natomiast, choć kwota świadczenia, o które mogą się ubiegać jest wyższa, to trafi bezpośrednio na konto np. żłobka, a więc głównie to te placówki skorzystają na podwyższeniu kwoty przysługującej na dziecko. Oczywiście na zasadzie ochrony praw nabytych rodzice mogą również po 1 października 2024 roku pobierać dalej świadczenie z RKO, jednak w takiej sytuacji nie uzyskają dopłaty w ramach programu Aktywnie w żłobku, a 1000 złotych, który trafi na ich konto, nie będzie wystarczający by pokryć podwyższoną opłatę za pobyt w żłobku. Artykuł 75 ust. 9 ustawy z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic” nie pozostawia jednak złudzeń – rodzinny kapitał opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli na to samo dziecko, za dany miesiąc, zostało przyznane prawo do świadczeń „aktywny rodzic”.

Trzecie z aktywnych świadczeń przysługuje rodzicom, którzy nie są aktywni zawodowo, a ich dziecko nie uczęszcza ani do żłobka, ani do klubu dziecięcego. Od 1 października 2024 r. mogą oni ubiegać się o Aktywnie w domu. To świadczenie przysługuje rodzicom dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia i można je uzyskać na każde dziecko. Jego wysokość to 500 zł i przysługuje przez 24 miesiące.