Rodzice już nie zrobią zdjęcia w szkole. Dzień Nauczyciela jednak z prezentami, ale za to bez zdjęć? MEN nie zdążył z kontrolami, a MS wydał jasne wytyczne.

Rodzicu, już nie zrobisz zdjęcia na szkolnej uroczystości. Dzień Nauczyciela jednak z prezentami, ale za to bez zdjęć? Kto dopilnuje przestrzegania tych zasad wynikających z ministerialnych wytycznych?

Na polecenie MEN trwają kontrole wdrożonych w placówkach procedur. A problemy cały czas powstają

Ustawa Kamilka, czyli ustawa dotycząca standardów ochrony małoletnich od kilku miesięcy nieustająco wzbudza kontrowersje. Co chwilę pojawiają się wątpliwości związane z tym, jak je stosować, a po wydaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości w tym zakresie wytycznych, ilość problemów gwałtownie wzrosła. Choć standardy muszą być wdrożone i stosowane w wielu instytucjach, to oczywiście najwięcej problemów powstaje w tym zakresie w placówkach oświatowych. W odpowiedzi na te trudności Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że w październiku w szkołach i przedszkolach zostaną przeprowadzone kontrole w zakresie wdrożenia i stosowania w tym zakresie niezbędnych procedur, a ich celem ma być identyfikacja trudności i rozmowa o tym, jak powinny zmienić się obowiązujące przepisy, by stworzone na ich podstawie procedury faktycznie służyły ochronie dzieci, a nie utrudnianiu funkcjonowania placówkom.

Jednak za nim skończy się październik, a MEN będzie miało okazję zebrać i przeanalizować informacje zebrane przez kuratorów podczas kontroli, m.in. szkoły muszą na bieżąco mierzyć się z problemami, które wynikają z wprowadzonych procedur i ministerialnych wytycznych. Dopiero co internet obiegły informacje o tym, że w roku szkolnym 2024/2025 czeka nas pierwszy Dzień Edukacji Narodowej nazywany potocznie Dniem Nauczyciela, bez prezentów i upominków dla tychże nauczycieli. Z wytycznych ministerialnych dotyczących ochrony dzieci w szkole wynika bowiem jasno, że pracownikom szkoły nie wolno przyjmować pieniędzy ani prezentów od dziecka, ani opiekunów dziecka.

Prezent dla nauczyciela to nie prezent, ale zdjęć nie wolno robić - takie wnioski wynikają z wytycznych MS

Jak podaje Serwis Samorządowy PAP, w odpowiedzi na te wątpliwości rzeczniczka prasowa Ministra Sprawiedliwości wskazała, że ustawa Kamilka nie odnosi się do kwestii dawania prezentów nauczycielom. Uzasadniając swoje stanowisko wskazała, że Zespół do spraw Ochrony Małoletnich przedstawił jedynie pewne wskazówki postępowania, które placówka może uwzględnić albo nie. W dalszej części swojej wypowiedzi podkreśliła również, że zawsze trzeba zachować pewien rozsądek.

Tymczasem z obowiązujących przepisów i wydanych na ich podstawie wytycznych wyłania się kolejny problem. Ministerstwo Sprawiedliwości jasno bowiem wskazało w wydanych wytycznych, że pracownikom szkoły nie wolno utrwalać wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych. I o ile to może wydawać się jasne i oczywiste, to jednak w dalszej części wytycznych wskazano, że dotyczy to także umożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunków dzieci, jeśli dyrektor szkoły nie został o tym poinformowany, nie wyraził na to zgody i nie uzyskano zgód opiekunów dzieci oraz samych dzieci. Należy więc zadać sobie pytanie, czy na gruncie obowiązujących przepisów i wytycznych dotyczących ich stosowania, podczas uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej, czy jakiejkolwiek innej uroczystości szkolnej, pracownicy szkoły powinni pozwolić rodzicom i innym obecnym w tym czasie w szkole osobom na wykonywanie zdjęć, czy filmowanie występów dzieci? Oczywiście nie, bo mimo że uzyskiwanie zgód opiekunów dzieci na utrwalanie ich wizerunku jest zapewne standardem w placówkach oświatowych, to zakres tych zgód nie powinien obejmować i należy mieć nadzieję, że nie obejmuje, zgody na utrwalanie wizerunku dzieci przez osoby trzecie. Wniosek jest więc taki, że choć nauczyciele będą mogli przyjąć prezenty od dzieci (choć ze stanowiskiem przedstawionym przez rzeczniczkę Ministerstwa Sprawiedliwości i jego uzasadnieniem można by dyskutować), to jednak aby pozostać w zgodzie z obowiązującymi przepisami i wdrożonymi na ich podstawie procedurami uwzględniającymi wytyczne ministerialne, pracownicy szkoły nie powinni dopuścić do sytuacji, w której osoby trzecie, w tym rodzice, będą utrwalali wizerunek dzieci innych niż własne, innymi słowy, nie wolno im już będzie robić zdjęć, czy filmować dzieci.