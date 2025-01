Od 1200 zł do 1700 zł zasiłku rodzinnego na dziecko. Do tego jeszcze dodatek. Kto ma w 2025 roku prawo do takiego świadczenia?

800 plus w Polsce, czy zasiłek rodzinny wraz z dodatkami w innym państwie Unii Europejskiej? Na takie pytanie muszą odpowiedzieć sobie rodzice uprawnieni do pobierania świadczeń w różnych państwach UE

Uprawnienia do zasiłku rodzinnego

Świadczenie wychowawcze 800 plus jest podstawowym świadczeniem wspomagającym rodziców w wychowaniu dzieci. Jednak czy pobieranie go może być połączone z pobieraniem świadczeń rodzinnych w innych państwach Unii Europejskiej? Takie pytanie zadaje sobie wiele rodzin, w których jedno z rodziców pracuje i osiąga dochody w innym państwie niż Polska. Przepisy unijne regulują tę kwestię jasno – osoby uprawnione mogą pobierać tylko jedno świadczenie rodzinne.

Opierając się na przykładzie osoby pracującej w Holandii, należy przyjąć, że w sytuacji, gdy dziecko mieszka i wychowuj się w Polsce, a jego rodzice pobierają świadczenie 800 plus, to nie będą uprawnieni do pobierania w Holandii równoważnego zasiłku rodzinnego o nazwie Kinderbijslag. To jednak nie oznacza, że nie otrzymają w tym kraju żadnej omowy w wychowaniu dziecka.

Od 1 stycznia 2025 roku holenderskie świadczenie, o którym mowa wzrosło. Jego wysokość jest uzależniona od wieku dziecka i wynosi:

- 286,45 euro na dzieci do lat 5,

- 347,83 euro na dzieci w wieku od 6 do 11 lat,

- 409,21 euro na dzieci w wieku od 12 lat do 18 lat.

Na dzień 31 stycznia 2025 r. równowartość tych świadczeń w Polsce to: 1208,44 zł, 1467,38 zł i 1726,32 zł. Trzeba jednak pamiętać, że te kwoty to kwoty kwartalne, a nie miesięczne, więc aby porównać je z wysokością świadczenia przyznawanego w Polsce, należy dokonać odpowiednich przeliczeń.

Niezależnie od zasiłku rodzinnego Kinderbijslag w Holandii rodzice mogą otrzymać jeszcze jedno świadczenie - Kindgebonden Budget. Jest to dodatek na dziecko, którego wysokość jest uzależniona od wielu czynników w tym np. od ilości dzieci i ich wieku, samotnego rodzicielstwa itp. Prawo do tego dodatku przysługuje osobom, które mają prawo do świadczenia Kinderbijslag. Co istotne, nie chodzi w tym wypadku o to, czy pobierają to świadczenia, a czy są do niego uprawnione. Oznacza to, że jeśli osoba pracująca w Holandii nie pobiera tego świadczenia, bo pobiera świadczenie 800 plus w Polsce, to i tak może mieć prawo do dodatku na dziecko. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek we właściwym holenderskim urzędzie skarbowym.

Dodatkowo należy pamiętać o tym, że przepisy unijne przewidują również obowiązek wypłaty osobom uprawnionym do świadczeń w dwóch różnych państwach europejskich, dodatku dyferencyjnego. Stanowi on różnicę między wysokością świadczeń, które uprawniony mógłby otrzymywać w dwóch różnych państwach. Oznacza to, że w przypadku, gdy suma Kinderbijslag i Kindergebonden jest wyższa od wartości świadczenia 800 plus, można otrzymać wynikającą z wysokości tych świadczeń.

Podsumowując, jeśli rodzice dziecka są uprawnieni do pobierania świadczeń rodzinnych w Polsce i Holandii i pobierają w Polsce świadczenie 800 plus, nie będą mogli pobierać w Holandii świadczenia Kinderbijslag. Nadal będą jednak mieli prawo do dodatku Kindergebonden. Co więcej, jeśli łączna wartość Kinderbijslag i Kindergebonden przysługujących im w tym państwie jest wyższa od wartości świadczenia pobieranego w Polsce, będą mieli prawo do dodatku dyferencyjnego stanowiącego różnicę w wartości tych świadczeń.