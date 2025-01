W 2025 roku prawie 28 tys. złotych kary za złożenie informacji PIT-11 po terminie. Jeśli jesteś płatnikiem, nie zwlekaj z wysyłką

Płatnicy muszą wysłać PIT-11 do urzędów skarbowych. Ten formularz zawiera ważne informacje umożliwiające podatnikom dokonanie rocznego rozliczenia podatku. Są dwa kluczowe terminy na złożenie tej informacji. Za przekroczenie terminu grozi prawie 28 tys. złotych kary grzywny.

PIT-11 to informacja o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, składana przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niebędących płatnikami: rolników, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów związanych z rocznym rozliczaniem podatków, bo stanowi on dla podatników źródło wiedzy niezbędnej do sporządzenia tych zeznań. Ujmuje się w nich przychody, koszty, dochody oraz zaliczki z takich źródeł przychodu jak, m.in.: stosunek pracy, stosunek służbowy, działalność wykonywana osobiście, w tym z umowy o dzieło oraz czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, należności z tytułu umowy zlecenia, prawa autorskie, należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich.

Są dwa kluczowe terminy na złożenie tej informacji

Informację PIT-11 płatnik zazwyczaj sporządza w trzech egzemplarzach: dla podatnika, urzędu skarbowego i dla siebie jako część dokumentacji księgowo-kadrowej. Do rozliczeń za 2024 rok należy zastosować formularz w wersji 29. Terminami kluczowymi dla przygotowania tego dokumentu są koniec stycznia i koniec lutego. Zgodnie z przepisami trzeba go bowiem przekazać w pierwszym z tych terminów urzędowi skarbowemu, a w drugim, podatnikowi. W 2025 roku zarówno 31 stycznia, jak i 28 lutego przypadają w piątek, a więc nie dochodzi do przesunięcia terminów. To rozróżnienie terminów miało w przeszłości, gdy dokumenty były przekazywane w formie papierowej, istotne znaczenie, bo ułatwiało płatnikom zorganizowanie procesu przekazania dokumentów. Obecnie, gdy dokumenty do urzędu są przesyłane w formie elektronicznej i również do podatników najczęściej trafiają w takiej właśnie formie, bez potrzeby ich drukowania, to koniec stycznia jest tym momentem, w którym w praktyce są one przekazywane zarówno do urzędu, jak i udostępniane podatnikom.

Prawie 28 tys. złotych kary za złożenie PIT-11 po terminie

Należy pamiętać o tym, że złożenie PIT-11 po terminie pociąga za sobą określone konsekwencje. Jak bowiem wynika z art. 80 § 2 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, płatnik, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Wysokość stawki dziennej jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc od początku 2025 r. wzrosła. Minimalne wynagrodzenie wynosi od tego dnia 4666 zł, a stawka dzienna 155,53 zł (4666 zł ÷ 30). Oznacza to, że za niezłożenie w terminie PIT-11 płatnik może zostać ukarany karą w wysokości od 155,53 zł do 27.995,40 zł.