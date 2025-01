Czy od kontenera trzeba zapłacić podatek od nieruchomości? Jeśli stoi na twojej działce, lepiej sprawdź, jak od 1 stycznia 2025 roku zmieniły się przepisy

Od 1 stycznia 2025 roku przepisy o podatku od nieruchomości zostały znowelizowane. Zmiany dotyczą między innymi opodatkowania budowli. Czy kontener jest budowlą i trzeba go opodatkować? Sprawdź, jak zmieniły się przepisy.

Nowelizacja przepisów o podatku od nieruchomości

Od 1 stycznia 2025 r. przepisy ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązują w znowelizowanej wersji. Na zmiany czekali zarówno podatnicy, jak i organy podatkowe. Ich głównym celem było bowiem ułatwienie i ujednolicenie stosowania przepisów poprzez wprowadzenie dostosowanych do potrzeb podatku od nieruchomości, autonomicznych definicji. Jednak jak to zwykle bywa ze zmianami, rozwiązują one stare problemy, a generują nowe. Tak niestety stało się i w tym przypadku. Specjaliści już na etapie prac nad nowelizacją sygnalizowali, że przepisy w proponowanym brzmieniu mogą stać się źródłem kolejnych wątpliwości, a ich obawy właśnie się potwierdzają.

Jednym z najczęściej powtarzających się pytań związanych z opodatkowaniem po 1 stycznia 2025 roku jest to dotyczące kontenerów.

Budowla od 1 stycznia 2025 roku

Zgodnie z nową definicją obowiązującą od 1 stycznia 2025 r., budowla na gruncie podatku od nieruchomości to:

a) obiekt niebędący budynkiem, wymieniony w załączniku nr 4 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

b) elektrownia wiatrowa, elektrownia jądrowa i elektrownia fotowoltaiczna, biogazownia, biogazownia rolnicza, magazyn energii, kocioł, piec przemysłowy, kolej linowa, wyciąg narciarski oraz skocznia, w części niebędącej budynkiem – wyłącznie w zakresie ich części budowlanych,

c) urządzenie budowlane – przyłącze oraz urządzenie instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, oraz inne urządzenie techniczne, bezpośrednio związane z budynkiem lub obiektem, o którym mowa w lit. a, niezbędne do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

d) urządzenie techniczne inne niż wymienione w lit. a–c – wyłącznie w zakresie jego części budowlanych,

e) fundamenty pod maszyny oraz pod urządzenia techniczne, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową

– wzniesione w wyniku robót budowlanych, także w przypadku, gdy stanowią część obiektu niewymienionego w ustawie.

Kontener to budowla, ale nie zawsze

Pod pozycją nr 10 załącznika nr 4, o którym mowa w tej definicji znajduje się obiekt kontenerowy trwale związany z gruntem. Jednak czy to oznacza, że teraz należy opodatkować każdy kontener, nawet taki, który z różnych względów jedynie tymczasowo znajduje się na naszej nieruchomości? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że mowa jedynie o obiektach trwale związanych z gruntem, czyli takich, które zostały połączone z gruntem tak, że zapewnia im to stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym niezależnym od działania człowieka, mogącym zniszczyć lub spowodować przemieszczenie lub przesunięcie się obiektu budowlanego na inne miejsce. Jeżeli więc kontener nie jest trwale związany z gruntem, to nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowla. Potwierdza to uzasadnienie do projektu ustawy nowelizującej, w którym wskazano, że (…) przez połączenie obiektu budowlanego z gruntem należy rozumieć wykonanie pewnych czynności w celu ich połączenia, a nie jedynie posadowienia obiektu budowlanego na gruncie. To połączenie ma właśnie zapewnić obiektowi stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym niezależnym od działania człowieka, a zatem obiektami trwale związanymi z gruntem nie będą dowolne obiekty, których masa lub konstrukcja powodują, że nie ulegają one przesunięciu przez czynniki atmosferyczne, w tym np. kontenery mobilne, niepołączone w żaden sposób z podłożem. Reasumując, trwałe związanie z gruntem nie obejmuje sytuacji, w której dany obiekt został jedynie posadowiony na gruncie w ten sposób, że stawia opór czynnikom zewnętrznym, a brak jest natomiast elementu połączenia (np. kontenery mobilne).

Drugą kwestią, o której należy pamiętać rozważając konieczność opodatkowania kontenera jest ta, że obecnie, tak samo, jak do końca 2024 r., budowle podlegają opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. To zaś oznacza, że nawet jeśli obiekt kontenerowy jest trwale związany z gruntem, ale nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, to nie będzie opodatkowany podatkiem od nieruchomości jako budowla.