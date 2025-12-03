REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Od stycznia 2026 będzie łatwiej dorabiać. Chodzi o limit działalności nierejestrowanej. To zmiana, która była postulowana

Od stycznia 2026 będzie łatwiej dorabiać. Chodzi o limit działalności nierejestrowanej. To zmiana, która była postulowana

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 grudnia 2025, 09:38
[Data aktualizacji 03 grudnia 2025, 09:38]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Od stycznia 2026 będzie łatwiej dorabiać. Chodzi o limit działalności nierejestrowanej. To zmiana, która była postulowana
Od stycznia 2026 będzie łatwiej dorabiać. Chodzi o limit działalności nierejestrowanej. To zmiana, która była postulowana
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną doczekały się wprowadzenia istotnych dla nich zmian. Już od stycznia 2026 roku limit przychodów uprawniający do zarobkowania w tej korzystnej formie istotnie się zmieni. O co chodzi?

Nie tak dawno temu wiele osób czekało na wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących działalności nierejestrowanej (nieewidencjonowanej), które miały im ułatwić dorabianie do wynagrodzenia uzyskiwanego w ramach etatu i badanie rynku pod kątem zainteresowania prowadzoną przez nie działalności. Obecnie mamy już za sobą kilka lat ich funkcjonowania i choć na ich tle powstają w praktyce pewne wątpliwości i problemy, to jednak co do zasady regulacje te są oceniane przez ich adresatów jako korzystne. Dodatkowo od 1 stycznia 2026 roku zmienią się zgodnie z ich oczekiwaniami.

REKLAMA

REKLAMA

Limit działalności nierejestrowanej w 2025 roku

W 2025 roku działalność nierejestrowaną mogą prowadzić osoby fizyczne których przychód należny z tego tytułu nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i które w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców). Od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4666 zł, a w 2026 roku wyniesie 4806 zł. Wysokość przychodu, który można uzyskać bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej wynosi więc w 2025 roku 3499,50 zł. Możliwość prowadzenia działalności w tej formie podlega także innym ograniczeniom niż limit przychodów.

Po pierwsze, przepisów, które jej dotyczą nie stosuje się do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej. Po drugie, istnieją rodzaje działalności, w przypadku których bez względu na wysokość przychodów prowadzona działalność musi być zarejestrowana. Dotyczy to przypadków, gdy działalność:
- wymaga zezwolenia (np. sprzedaż alkoholu),
- wymaga koncesji (np. ochrona osób lub mienia),
- wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej (np. usługi turystyczne)
- została zdefiniowana w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców (np. pośrednictwo ubezpieczeniowe, czy usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości).
Pewnym ograniczeniom podlega też możliwość prowadzenia tej działalności przez cudzoziemców (art. 5 ust. 7 Prawa przedsiębiorców).

Polecamy: Kalendarz 2026

Od stycznia 2026 roku łatwiej będzie dorabiać

Co zmieni się od 1 stycznia 2026 roku? Chodzi o sposób obliczania limitu uprawniającego do korzystania z omawianych regulacji. Zgodnie z postulatami będzie on obliczany kwartalnie, a nie miesięcznie. Z art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców wynika, że od 1 stycznia 2026 roku działalności gospodarczej nie będzie stanowiła działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym kwartale 225% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Jak z tego wynika, wysokość samego limitu się nie zmieni, jednak sposób jego obliczania będzie korzystniejszy. Jest to szczególnie istotne dla osób, które uzyskują przychód nieregularnie albo zajmują się rękodzielnictwem, w którym co prawda cena towaru jest wysoka, ale proces jego wytworzenia jest długotrwały.

Tak samo jak wcześniej, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną musi prowadzić ewidencję sprzedaży, której zapisy pozwolą na ustalenie wysokości przychodu. Przepisy nie określają jakie informacje powinna ona zawierać. W praktyce, biorąc pod uwagę cel jej prowadzenia, są to najczęściej:
- liczba porządkowa
- data sprzedaży
- wartość sprzedaży
- wartość sprzedaży narastająco
- numer dokumentu sprzedaży, jeśli został wystawiony.

Po zakończeniu roku podatkowego, wynikające z niej przychody należy opodatkować. Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych kwalifikują się one do przychodów z innych źródeł (art. 20 ust. 1ba w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) i należy rozliczyć je w rocznym zeznaniu podatkowym. Podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej.
Jeżeli podatnik będzie prowadził ewidencję nierzetelnie albo w ogóle nie będzie jej prowadził, a co za tym idzie, ustalenie wartości sprzedaży na podstawie dokumentów nie będzie możliwe, organ podatkowy sam określi jej wartość i ustali wartość podatku

REKLAMA

Podstawa prawna

art. 5 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1480)

art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
ZUS: w I kwartale 2026 r. automatycznie przeliczymy emerytury i renty rodzinne przyznane w latach 2009–2019 w czerwcu (tzw. emerytury czerwcowe)
03 gru 2025

W dniu 1 stycznia 2026 r. wejdzie w życie ustawa, dzięki której Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie, bez konieczności składania wniosku, przeliczy wysokość emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019 (tzw. emerytury czerwcowe). Nowe przepisy obejmą również renty rodzinne po osobach, które miały takie świadczenia.
Nowy obowiązek dla osób korzystających z L4. Na szali wstrzymanie świadczenia
03 gru 2025

Już niedługo zmienią się zasady korzystania ze zwolnień lekarskich. Choć pojawi się wiele ułatwień, jak choćby możliwość pracy w czasie zwolnienia w określonych przypadkach, to jednocześnie na ubezpieczonych zostaną nałożone nowe obowiązki. Na szali będzie wstrzymanie świadczenia.
Wszystkie kraje UE będą musiały wprowadzić rejestr psów i kotów oraz obowiązek ich czipowania. To pierwsze w historii takie przepisy
03 gru 2025

Nowe unijne przepisy dotyczące psów i kotów zmienią obowiązki właścicieli oraz zasady funkcjonowania hodowli w całej UE. Po raz pierwszy w historii powstaną jednolite regulacje obejmujące czipowanie, rejestrację oraz standardy opieki nad zwierzętami. Celem jest walka z nielegalnymi hodowlami i poprawa dobrostanu milionów czworonogów w UE.
Sejm online: Budżet na 2026 r. [Transmisja z 3 grudnia 2025 r.]
03 gru 2025

3 grudnia 2025 r. Sejm proceduje projekt budżetu na 2026 r. Infor.pl zaprasza na transmisję online (od godz. 10.00).

REKLAMA

Karpiowe 2025. Sprawdź, gdzie urzędnicy dostaną nawet 1450 zł!
02 gru 2025

Pracownicy samorządowi w Polsce mogą liczyć na bardzo zróżnicowane świadczenia świąteczne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W 2025 roku kwoty „karpiowego” wahają się od zaledwie 90 zł do nawet 1450 zł. Najwyższe dopłaty wypłaci Poznań, ale w kilku dużych miastach – w tym w Krakowie i Lublinie – świątecznych dodatków dla urzędników nie będzie wcale.
Ustawa łańcuchowa zawetowana przez Prezydenta Nawrockiego. Dlaczego?
02 gru 2025

Ustawa łańcuchowa wprowadzająca zakaz trzymania psów na uwięzi została zawetowana przez Prezydenta Karola Nawrockiego. Dlaczego? Ma zaproponować własny projekt ustawy.
500 plus dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Jest już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji pojęła decyzję
03 gru 2025

Czy małżeństwa z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe od państwa? Jest petycja dotycząca tzw. „500 plus dla małżeństw” – nowego świadczenia, które miałoby docenić trwałość długoletnich związków. Senacka Komisja Petycji analizuje i podejmuje decyzję.
Zniżki dla seniorów. Jak można zaoszczędzić na świątecznych zakupach?
02 gru 2025

Czas przedświątecznych zakupów nie zawsze jest powodem do radości u wielu osób starszych. Gdzie szukać oszczędności? Czy Karta Dużej Rodziny przyda się seniorowi? O jakich jeszcze dokumentach warto pamiętać? Prezentujemy kilka przydatnych przykładów.

REKLAMA

Osoba kierownicza, czy kierownix? Neutralność pod względem płci nazw stanowisk pracowniczych - nowy obowiązek pracodawców od 24 grudnia 2025 r.
03 gru 2025

W dniu 24 grudnia 2025 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy. Jedną z istotnych zmian jest nałożenie na pracodawców obowiązku, by ogłoszenia o naborze na stanowisko oraz nazwy stanowisk były neutralne pod względem płci, a proces rekrutacyjny przebiegał w sposób niedyskryminujący. Czy to oznacza, że także w codziennej działalności w zakładach pracy (poza procesem rekrutacji) nazwy stanowisk nie powinny wskazywać na konkretną płeć?
Ile razy pracownik musi zachorować, aby pracodawca mógł go zwolnić? Przepisy są jasne, ale nie każdy je rozumie. Można być zaskoczonym
03 gru 2025

Sezon infekcyjny trwa. Pracownicy chorują, a świadomość po pandemii covid wzrosła i zdecydowaniem częściej niż przed laty decydują się na korzystanie ze zwolnień lekarskich. To bez wątpienia dezorganizuje pracę w wielu firmach i pojawia się pytanie, czy osobom, których często nie ma w pracy, można wypowiedzieć umowę?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA