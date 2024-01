Ferie zimowe 2024 – zimowiska dla dzieci z dofinansowaniem. Lista 49 podmiotów, które dostały wsparcie finansowe z FSUSR na organizację wyjazdów zimowych

Publikujemy listę organizacji, które otrzymały wsparcie finansowe z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. "Organizacja wypoczynku zimowego w formie turnusów wyjazdowych w 2024 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku".

Ferie zimowe 2024 z dofinansowaniem

Głośno w ostatnich tygodniach jest w mediach o dofinansowaniu wypoczynku dla dzieci rolników organizowanego przez Fundację „Szansa dla Gmin”. Pisaliśmy o tym w artykule: 900,00 zł na ferie zimowe w 2024 r. dla dzieci urodzonych od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2019 roku. Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić!



Ale jest to tylko jedna z 49. organizacji w całej Polsce, która w 2024 roku organizuje zimowiska z dofinansowaniem otrzymanym z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.



Poniżej publikujemy wykaz organizacji, którym Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników przyznał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. "Organizacja wypoczynku zimowego w formie turnusów wyjazdowych w 2024 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku". Warto wskazać, że łączny budżet tych dofinansowań wynosił 8 mln zł.



1. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe, "KOSEM", Izdebki-Kosny 38, 08-111 Krzesk,

2. Łaskie Stowarzyszenie Harcerskie "GRABIA", ul. 9 Maja 28, 98-100 Łask,

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy, Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica,

4. Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich "Regiony", ul. Lachmana 4 lok. 10, 02-786 Warszawa,

5. Krajowa Rada Izb Rolniczych, ul. Żurawia 24 lok. 15, 00-515 Warszawa,

6. Uczniowski Klub Sportowy "Maraton" w Bogusławicach, Bogusławice 1A, 62-620 Babiak,

7. Stowarzyszenie Miłośników Urli, ul. Wczasowa 2, 05-281 Urle,

8. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich "Gospodyni", ul. Hoża 66/68 lok. 204, 00-682 Warszawa,

9. Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży "Młodzież Polska", ul. Odkryta 53B/19, 03-140 Warszawa,

10. Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, ul. Świętokrzyska 20/319, 00-002 Warszawa,

11. Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność, ul. Komuny Paryskiej 56/48, 30-389 Kraków,

12. Stowarzyszenie Rzemieślników, Twórców i Producentów Ziemi Obidzkiej, Obidza 166, 33-389 Jazowsko,

13. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Azymut", ul. Hutnicza 8, 37-450 Stalowa Wola,

14. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sieradzu, ul. Polna 26, 98-200 Sieradz,

15. Tatrzańska Izba Gospodarcza, ul. Kościuszki 15, 34-500 Zakopane,

16. Stowarzyszenie Gminy Raniżów, ul. Armii Krajowej 20, 36-130 Raniżów,

17. Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR", Koziki 15, 19-301 Ełk,

18. Stowarzyszenie KALISZ XXI, ul. Mariańska 3/2, 62-800 Kalisz,

19. Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych, Ulan-Majorat 51, 21-307 Ulan-Majorat,

20. Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości, ul. Tkacka 5 lok. 6, 42-200 Częstochowa,

21. Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Batorego 2/19, II p., 31-135 Kraków,

22. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras, ul. Kościelna 5A/1, 20307 Lublin

23. Centrum Wspierania Młodzieży, ul. Dworcowa 45/8, 85-009 Bydgoszcz

24. Towarzystwo "Nasze Szwederowo", ul. Nowodworska 25/106, 85-120 Bydgoszcz

25. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób w Podeszłym Wieku, ul. Wazonowa 3, 06-413 Ciechanów

26. Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole, ul. Marszałkowska 140, 00-061 Warszawa

27. Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona", Al. Jerozolimskie 11/19 lok, 14, 00-508 Warszawa

28. Fundacja "Szansa dla Gmin", Al. Jerozolimskie 11/19 lok, 14, 00-508 Warszawa

29. Caritas Diecezji Łomżyńskiej, ul. Rybki 1, 18-400 Łomża

30. Polski Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych, ul Północna 27/29 lok. 107, 91-420 Łódź

31. Fundacja "Dar dla Potrzebujących", Mroczków Gościnny 2, 26-300 Opoczno

32. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 46, 28-100 Busko-Zdrój

33. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn

34. Wschodnie Towarzystwo Regionalne Brama Lwowska, Turkowice 125/8, 22-546 Turkowice

35. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Giełczwi", Bystrzejowice Drugie 15, 21-050 Piaski

36. Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, ul. Sportowa 4a/10, 05-600 Grójec

37. Uczniowski Klub Sportowy "Dystans Niedźwiada", Brzeźnica Bychawska 123, 21-104 Niedźwiada

38. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy "Bliżej Ciebie", ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie

39. Warmińsko-Mazurski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, ul. Dąbrowszczaków 33, 10-548 Olsztyn

40. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", ul. Warszawska 51 lok. 7, 17-312 Drohiczyn

41. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność", ul. Hoża 66/68 lok. 207, 00-682 Warszawa

42. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn,

43. Fundacja im. Wincentego Witosa Na Rzecz Wspierania Inicjatyw w Zakresie Rozwoju Wsi, ul. Daleka 19a, 06500 Mława,

44. Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych i Turystycznych, Stara Prawda 43, 21-450 Stoczek Łukowski,

45. Fundacja BYĆ TAM, ul. Piłsudskiego 103/17, 05-091 Ząbki,

46. Fundacja Młodzieży Wiejskiej, ul. E. Ciołka 15 lok. 36, 01-445 Warszawa,

47. Związek Młodzieży Wiejskiej, ul. Chmielna 6 lok. 6, 00-020 Warszawa,

48. Stowarzyszenie PRO AGRICOLA, Plac Ofiar Getta 2, 35-002 Rzeszów,

49. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Staszica 5, 42-200 Częstochowa.

REKLAMA

Warunki udzielenia dofinansowania

Każdy z ww. podmiotów dostał dofinansowanie na organizację wypoczynku zimowego dzieci rolników i w ramach turnusów wyjazdowych, które powinny się odbyć między 13 stycznia a 25 lutego 2024 r. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 900 zł na jedno dziecko. Organizator zimowiska musi zapewnić dzieciom na zimowisku m.in. całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie w pensjonatach, domach wczasowych, ośrodkach wypoczynkowych w maksymalnie 6-osobowych pokojach, transport na i z miejsca wypoczynku, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, ubezpieczenie kadry pedagogicznej i dzieci. Szczegółowe warunki dofinansowania i jednocześnie obowiązki organizatorów zimowisk znajdują się w Ogłoszeniu o konkursie - zimowisko 2024.

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników – co to za instytucja

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR), to podmiot posiadający odrębną osobowość prawną, utworzony na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zarząd Funduszu pełni z urzędu Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a nadzór sprawuje Rada Nadzorcza, w skład której wchodzi pięciu przedstawicieli Rady Rolników, dwóch przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz po jednym przedstawicielu Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Polityki Społecznej.



Statut temu Funduszowi nadaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi po zasięgnięciu opinii Rady Rolników. Pierwszy statut został nadany w roku 1997, obecnie obowiązujący nadał w drodze rozporządzenia w dniu 23 grudnia 2008 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



Celem tego Funduszu jest zagospodarowanie składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie i ich pomnażanie poprzez m.in. korzystne lokaty bankowe, zakup obligacji Skarbu Państwa itp.

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników jest także właścicielem Centrów Rehabilitacji Rolników, w których leczą się rolnicy ubezpieczeni w KRUS i członkowie ich rodzin.



Fundusz Składkowy finansuje świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, bezpośrednie koszty funkcjonowania Rady Rolników, koszty zarządzania funduszem, niedobory funduszu administracyjnego KRUS. Może także wspierać rozwój ubezpieczeń dla rolników i członków ich rodzin prowadzonych przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.



Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników może wspierać działania realizowane przez organizacje społeczne, zawodowe lub samorządowe w zakresie polityki społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej na rzecz rolników i członków ich rodzin. W tym zakresie Fundusz wspiera np. wypoczynek letni i zimowy dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego.

Organizatorzy wypoczynków wyłaniani są w drodze konkursu ofert, który ogłaszany jest na stronie Funduszu Składkowego w okresie letnim (kolonie i półkonie) oraz zimowym (kolonie).

Źródło: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (fsusr.gov.pl).