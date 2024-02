1000,00 zł dodatku przysługuje pracownikowi, który przygotowuje się do zawodu. Sprawdź zasady.

Dodatek na start jest świadczeniem, które zastąpiło dodatek na zagospodarowanie. Przysługuje tylko określonej grupie pracowników odbywających przygotowanie do zawodu. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać do niego prawo.

Dodatek na start to jednorazowe świadczenie przysługujące nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu (art. 53a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.). Aby mieć ten status, nauczyciel nie może posiadać stopnia awansu zawodowego (czyli musi być nauczycielem początkującym) i musi być zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. Nie będzie odbywał przygotowania do zawodu taki nauczyciel, który będzie zatrudniony w niższym wymiarze, niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, nawet jeśli będzie zatrudniony zgodnie z kwalifikacjami i odwrotnie – zatrudnienie w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć nie będzie wystarczające, jeśli nauczyciel nie będzie zatrudniony zgodnie z kwalifikacjami.

Świadczenie to przysługuje tylko takiemu nauczycielowi, który posiada pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska, na którym jest zatrudniony. Nie będzie więc przysługiwało np. nauczycielowi zatrudnionemu za zgodą kuratora (np. gdy nauczyciel nie posiada przygotowania pedagogicznego). Natomiast nie stoi na przeszkodzie przyznaniu świadczenia zatrudnienie nauczyciela na zastępstwo. Jeśli spełnione są ustawowe warunki do jego przyznania, tryb zatrudnienia nie ma w tym wypadku znaczenia.

Świadczenie na start przysługuje w wysokości 1000 zł. Dodatek jest wypłacany jednorazowo – nauczyciel może otrzymać to świadczenie nie więcej niż jeden raz w okresie całego zatrudnienia. Jego wysokość jest taka sama, niezależnie od tego, czy wymiar zatrudnienia nauczyciela to ½, czy cały etat (czy inny wymiar, wynoszący co najmniej ½). Nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy otrzymuje świadczenie tylko w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

Świadczenie jest wypłacane w terminie 30 dni od dnia, w którym nauczyciel rozpoczął odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela. Co do zasady więc w większości przypadków będzie ono wypłacane do końca września roku szkolnego, w którym rozpoczęło się zatrudnienie na wymaganych warunkach, jednak może się zdarzyć, że ten termin będzie inny, np. w przypadku wskazanego już zatrudnienia na zastępstwo.

Prawo do świadczenia nie jest uzależnione od tego, jak będzie przebiegało dalsze zatrudnienie nauczyciela przygotowującego się do zawodu, a w szczególności od tego, czy uzyska w jego wyniku stopień awansu zawodowego. Obowiązek zwrotu nie powstanie nawet wówczas, gdy krótko po jego otrzymaniu, nauczyciel zrezygnuje z pracy.

Z uwagi na jednorazowy charakter świadczenia, informację o jego wypłacie należy zamieścić w wydawanym pracownikowi świadectwie pracy. Jest to bowiem informacja niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy.



Podstawa prawna

art. 53a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.)