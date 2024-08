Centralna Komisja Edukacyjna poinformowała o opublikowaniu pierwszych informacji o egzaminie ósmoklasisty od 2025r. zgodnych z podstawą programową z 2024 r. Jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2024/2025?

W informatorze o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2024/2025 przypomniano, że język polski jest jednym z obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych zarówno na egzaminie ósmoklasisty jak i na egzaminie maturalnym.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego 2024/2025

W informatorze wskazano, że w arkuszu egzaminacyjnym zawarte będą zarówno zadania zamknięte jak i otwarte. Wśród zadań zamkniętych będą m.in. zadania wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. Wśród zadań otwartych znajdą się:

zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania bądź krótkiego tekstu jednym lub kilkoma wyrazami;

zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające stworzenia krótkiego tekstu, w tym zadania sprawdzające umiejętność tworzenia form użytkowych – ogłoszenia i zaproszenia;

zadanie rozszerzonej odpowiedzi, wymagające napisania wypracowania.

W informatorze wskazano, że w zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem, formułowaniem opinii. Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie także wymagało kompetencji literackich, kulturowych oraz językowych. Ponadto, w arkuszu egzaminacyjnym mogą znaleźć się zadania sprawdzające znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych lub zadania oparte na utworach literackich niebędących lekturą obowiązkową oraz zadania oparte na tekstach poetyckich. Zadania te będą sprawdzały umiejętność analizy i interpretacji tego typu tekstów, a nie znajomości treści konkretnego utworu poetyckiego.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2024/2025 [LISTA LEKTUR]

Poniżej znajduje się opublikowana w informatorze lista lektur obowiązkowych. Lektury zostały podzielone na: lektury obowiązkowe, krótkie utwory literackie poznawane w całości, utwory literackie poznawane we fragmentach i utwory poetyckie, inne utwory literackie, do których uczeń może odwołać się w wypracowaniu, krótkie utwory literackie poznawane w całości, utwory literackie poznawane we fragmentach i utwory poetyckie, których znajomość nie będzie sprawdzana na egzaminie ósmoklasisty, a także na utwory literackie wykreślone w podstawie programowej z 2024 r., do których uczeń może odwołać się w wypracowaniu w latach 2025–2028.

Lektury obowiązkowe

Klasy IV–VI

Lektury obowiązkowe (pozycje książkowe poznawane w całości)

1) Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa

2) Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks)

3) Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa

4) Ferenc Molnár, Chłopcy z Placu Broni

5) John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem.

Klasy VII i VIII

Lektury obowiązkowe (pozycje książkowe poznawane w całości)

1) Charles Dickens, Opowieść wigilijna

2) Aleksander Fredro, Zemsta

3) Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

4) Adam Mickiewicz, Dziady część II

5) Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę

6) Juliusz Słowacki, Balladyna.

Krótkie utwory literackie poznawane w całości, utwory literackie poznawane we fragmentach i utwory poetyckie

1) Jan Kochanowski, wybór fraszek, wybrana pieśń, treny VII i VIII

2) Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Świtezianka, Pan Tadeusz (księgi: I, II, IV, X, XI, XII)

3) Sławomir Mrożek, Artysta

4) Henryk Sienkiewicz, Latarnik, Quo vadis (fragmenty)

5) Stefan Żeromski, Syzyfowe prace (fragmenty)

Inne utwory literackie, do których uczeń może odwołać się w wypracowaniu

Klasy IV–VI

Krótkie utwory literackie poznawane w całości, utwory literackie poznawane we fragmentach i utwory poetyckie, których znajomość nie będzie sprawdzana na egzaminie ósmoklasisty

1) René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek (wybór opowiadań)

2) Ignacy Krasicki, wybrane bajki

3) Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (wybrane fragmenty, inne niż księgi: I, II, IV, X, XI, XII)

4) Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego

5) wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o Prometeuszu, o Syzyfie, o Demeter i Korze, o Dedalu i Ikarze, o Heraklesie, o Tezeuszu i Ariadnie

6) Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o talentach, o miłosiernym Samarytaninie

7) wybrane podania i legendy polskie

8) wybrane baśnie polskie i europejskie.

Utwory literackie wykreślone w podstawie programowej z 2024 r., do których uczeń może odwołać się w wypracowaniu w latach 2025–2028

Klasy IV–VI

1) Charles Perrault, Kopciuszek

2) Adam Mickiewicz, Powrót taty, Pani Twardowska

3) Bolesław Prus, Katarynka

4) Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce

5) Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy

6) Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny

7) legendy polskie: o Lechu, o Piaście, o Kraku i Wandzie

8) mit o Orfeuszu i Eurydyce

9) przypowieści: o siewcy, o pannach roztropnych.

Klasy VII i VIII

1) Jan Kochanowski, treny I i V

2) Ignacy Krasicki, Żona modna

3) Adam Mickiewicz, Śmierć Pułkownika, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz (księgi: III, V, VI, VII, VIII, IX)

4) Melchior Wańkowicz, Tędy i owędy (wybrany reportaż).

Ponadto, w Informatorze zawarto przykładowe zadania sprawdzające znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych dla klas IV–VIII. Przykładowe zadania można znaleźć tu.