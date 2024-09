Szacuje się, że w roku szkolnym 2024/2025 naukę w polskich szkołach rozpocznie ok. 80 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy w polskiej szkole. Fundacja GrowSPACE sprawdziła przygotowanie szkół mające na celu wsparcie tej grupy uczniów. W raporcie wskazano, że tylko 71 samorządów zadeklarowało zatrudnienie asystentów międzykulturowych przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Z początkiem roku szkolnego 2024/2025 został wprowadzony obowiązek szkolny dla uczniów z Ukrainy. Szacuje się, że obejmie on ok. 80 tys. uczniów. Obowiązek ten ma związek z powiązaniem wypłaty 800 plus dla dzieci z Ukrainy z wykonywaniem obowiązku szkolnego.

REKLAMA

Przygotowanie polskich szkół na przyjęcie dzieci i młodzieży z Ukrainy [RAPORT]

Fundacja GrowSPACE opracowała raport dotyczący przygotowania polskich szkół na przyjęcie dzieci i młodzieży z Ukrainy. W ramach prac nad raportem, fundacja rozesłała zapytanie do wszystkich gmin, powiatów i miast na prawach powiatów w Polsce dotyczące zatrudnienia asystentów międzykulturowych w szkołach oraz dodatkowego wsparcia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. 90 proc. samorządów udzieliło odpowiedzi. Informacje pochodzą ze wstępnie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół publicznych przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Asystenci międzykulturowi w szkołach

Z raportu wynika, że 71 samorządów zadeklarowało zatrudnienie asystentów międzykulturowych przed rozpoczęciem roku szkolnego, a 10 samorządów zrobi to po 1 września. Zadaniem asystentów międzykulturowych jest wspieranie dzieci cudzoziemskich uczęszczających do szkół w Polsce oraz całych społeczności szkolnych. Do zadań asystenta należy m.in. rozpoznawanie językowych i kulturowych trudności uczniów w procesie adaptacji i integracji w wielokulturowej społeczności szkolnej.

Dodatkowe wsparcie w szkołach

REKLAMA

W raporcie wskazano, że 682 samorządy zadeklarowały zorganizowanie dodatkowych lekcji z języka polskiego. 331 samorządów deklaruje zorganizowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Dodatkowe wsparcie psychologiczno-pedagogiczne planuje 298 samorządów. 73 samorządu zaplanowały organizację dodatkowych aktywności integracyjnych i międzykulturowych. 69 samorządów deklaruje wsparcie rzeczowe. To np. zakup podręczników, materiałów, pomocy dydaktycznych, a nawet dowóz do szkół. 24 samorządy deklarują zatrudnienie nauczyciela bądź psychologa z Ukrainy w szkole, a niewiele mniej, bo 21 samorządów deklaruje zatrudnienie pomocy nauczyciela dedykowanego do wsparcia dzieci i młodzieży z Ukrainy. Kolejnych 20 samorządów deklaruje otwarcie lub kontynuowanie prowadzenia oddziałów przygotowawczych. Aż 1391 samorządów nie jest w stanie zapewnić dodatkowego wsparcia dla młodzieży z Ukrainy - czyli wsparcia wynikającego poza ramy ustawowe. Raport ma zostać zaktualizowany po 30 września 2024 r. Do tego czasu istnieje możliwość złożenia aneksu do arkusza organizacyjnego w przypadku zmiany zatrudnienia po 1 września.

Zdaniem członka zarządu Fundacji GrowSPACE Dominika Kuca, to, że wsparcie jest takie małe, było do przewidzenia. Zaznaczył, że nie wiadomo ile tak realnie dzieci i młodzieży z Ukrainy pojawi się w szkołach. Ten rok szkolny samorządy, dyrektorzy i nauczyciele rozpoczynają z wieloma niewiadomymi – tak można podsumować wnioski w sprawie wsparcia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – dodał Kuc.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Natalia Panchenko z Fundacji Stand with Ukraine przekazała, że sytuacja jest niepokojąca. Do polskich szkół trafią dzieci, które wcześniej nie miały styczności z naszym systemem edukacyjnym, co oznacza, że nie mówią po polsku – powiedziała. Dodała, że będą to dzieci, które często przeszły przez traumatyczne doświadczenia i wymagają szczególnej troski i wsparcia.