Obowiązkowe wycieczki dla wszystkich uczniów w roku szkolnym 2025/2026? Co zrobił z tą sprawą rząd? Jeszcze w sierpniu szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz informował o założeniach programowych projektu PSL dotyczącego wychowania patriotycznego w szkołach.

Projekt ten zakłada wprowadzenie do szkół nowego programu. Zdaniem projektodawców, ma on na celu pielęgnowanie tradycji w młodym pokoleniu. Szef MON jeszcze w sierpniu tłumaczył, że ten program nie będzie jednym przedmiotem, tylko dużo szerszym programem. Celem programu jest przedstawienie współczesnych aspektów patriotyzmu w kontekście obronności i gospodarki kraju.

Obowiązkowe wycieczki dla wszystkich uczniów w roku szkolnym 2025/2026?

Wśród rozwiązań zaproponowanych w ustawie wychowaniu patriotycznym znalazły się także obowiązkowe wycieczki szkolne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W projekcie wskazano, że szkoły ponadpodstawowe będą obowiązane do zorganizowania dla uczniów kształcących się w tych szkołach w formie dziennej wycieczek do miejsc związanych z polskimi tradycjami wolnościowymi, demokratycznymi i modernizacyjnymi oraz materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym, a także jednostek wojskowych i przedsiębiorstw. Ustalenie listy miejsc, do których obowiązkowo powinny udawać się uczniowie szkół ponadpodstawowych – zgodnie z projektem ustawy – będzie jednym z zadań Komisji Edukacji Narodowej. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że na liście powinny znaleźć się następujące obiekty: Zamek na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polski, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku czy Muzeum Stutthof.

To samo dotyczy szkół podstawowych, które będą zobowiązane do zorganizowania dla uczniów kształcących się w tych szkołach, wycieczek do miejsc określonych przez organy wskazane w art. 78. Jednak – jak wskazano w uzasadnieniu – ich wycieczki i wyjścia powinny uwzględniać miejsca ważne, ale znajdujące się w okolicy danej szkoły. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że listę takich miejsc dla uczniów klas I-III szkół podstawowych powinna ustalać powiatowa rada oświatowa, zaś dla uczniów klas IV-VIII - wojewódzka rada oświatowa. Zgodnie z projektem, nowe przepisy wprowadzające wychowanie patriotyczne do szkół miałyby wejść w życie od 1 września 2025 roku, co oznaczałoby, że program obowiązywałby już w roku szkolnym 2025/2026.

Co dzieje się z projektem?

Jeszcze na początku sierpnia ministra edukacji Barbara Nowacka pytana na temat wychowania patriotycznego, wskazywała, że w szkołach już takowe jest i to "świetnie prowadzone". Wskazała, że w ogłoszonych w czerwcu priorytetach polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2024/2025 wychowanie obywatelskie i wychowanie patriotyczne wpisano w punkcie drugim: "Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej, kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, odpowiedzialności za region i ojczyznę. Edukacja dla bezpieczeństwa i proobronna".

Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie Sejmu, na dzień 21 stycznia 2025 r. projekt ten w dalszym ciągu czeka na I czytanie w sejmowej komisji Edukacji i Nauki. Jak wynika z harmonogramu prac komisji, Komisja Edukacji i Nauki najpierw zajmie się jednak czymś innym. W czwartek, 23 stycznia komisja rozpatrzy informację Ministra Edukacji na temat przygotowania podstawy programowej i harmonogramu prac nad wprowadzeniem nowego przedmiotu Edukacja Obywatelska. Zgodnie z założeniami zaprezentowanymi jeszcze w zeszłym roku, przedmiot ten ma zastąpić HiT i składać się ma z trzech obowiązkowych elementów: wiedzy i umiejętności, prawdziwych działań obywatelskich oraz projektu edukacyjnego. Nowy przedmiot ma zacząć obowiązywać od roku szkolnego 2025/2026.

