Waloryzacja 2025 r. Wyższe emerytury jeszcze w lutym dla emerytów i rencistów. Znamy terminy wszystkich wypłat, przekazów pocztowych i bankowych [TABELA]

Waloryzacja 2025 r. Wyższe emerytury jeszcze w lutym dla emerytów i rencistów. Znamy terminy wszystkich wypłat, przekazów pocztowych i bankowych. Emeryci i renciści nie muszą składać wniosku, by uzyskać zwaloryzowane świadczenia.

Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji. Chodzi o zwiększenie świadczeń o wskaźnik uwzględniający średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Terminem granicznym waloryzacji emerytur i rent jest 1 marca. Jednakże w tym roku część świadczeniobiorców otrzyma je jeszcze w lutym.

REKLAMA

Waloryzacja 2025 r. Wyższe emerytury jeszcze w lutym dla emerytów i rencistów

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca. Waloryzacja oznacza pomnożenie kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Co ważne, w wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację. Wskaźnikiem waloryzacji jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. W 2025 roku waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych zostanie oparta na wskaźnikach inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń. Z prognoz resortu finansów wynika, że świadczenia te wzrosną najprawdopodobniej o 5,82 proc. Oficjalny wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych powinniśmy poznać jeszcze w lutym.

Znamy terminy wszystkich wypłat, przekazów pocztowych i bankowych [TABELA]

REKLAMA

Zapytaliśmy rzecznika ZUS Wojciecha Dąbrówkę w jakich terminach najpóźniej świadczeniobiorcy będą mogli spodziewać się zwaloryzowanych świadczeń. W odpowiedzi rzecznik wskazał, że wypłata dla terminu płatności 1.03.2025 r. będzie realizowana na ogólnych zasadach przyjętych do wypłaty świadczeń. Jeżeli termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy w Polsce wypłata realizowana jest do ostatniego roboczego dnia przed tym terminem. Środki na wypłaty są przekazywane na pocztę 3 dni robocze przed terminem płatności, a do banku na 1 dzień roboczy przed terminem płatności – wytłumaczył rzecznik ZUS. Oznacza to, że pierwsze wypłaty muszą być zrealizowane najpóźniej do 28 lutego 2025 r.

Dąbrówka poinformował, że w terminie płatności 1.03.2025 r. wypłacanych jest około 1.06 mln świadczeń emerytalno-rentowych. Poniżej prezentujemy tabelę dotyczącą pierwszych zwaloryzowanych świadczeń, w tym także terminów przekazania środków na pocztę, przekazania środków do banku oraz terminu płatności świadczeń.