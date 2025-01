800 plus po spełnieniu dodatkowych warunków? Projekt nowelizacji ustawy już w Sejmie [PROJEKT]

800 plus po spełnieniu dodatkowych warunków? Projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został wniesiony do Sejmu 20 stycznia 2025 r. Wprowadza dwa dodatkowe warunki dla obywateli Ukrainy.

W poniedziałek, 20 stycznia 2025 r. grupa posłów PiS wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt ten dotyczy wprowadzenia dwóch dodatkowych warunków, od których uzależnione jest otrzymanie świadczenia wychowawczego (800 plus) przez obywateli Ukrainy. Dla przypomnienia, już teraz obywatele Ukrainy powinni spełniać jeden dodatkowy warunek, by otrzymywać świadczenie. Niedługo rozpoczną się kontrole z ZUS. Więcej nt. tego jak będzie wyglądała weryfikacja oraz od kiedy rozpoczną się kontrole można przeczytać w artykule: Dodatkowa kontrola świadczenia 800 plus. Kto będzie jej podlegał? Od kiedy?

REKLAMA

800 plus po spełnieniu dodatkowych warunków?

REKLAMA

O złożonym projekcie poinformował szef klubu PiS Mariusz Błaszczak podczas poniedziałkowej konferencji. Mówimy sprawdzam - powiedział szef klubu PiS odnosząc się do piątkowej wypowiedzi kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który podczas spotkania z mieszkańcami Puńska (woj. Podlaskie) zaproponował, by, świadczenia takie jak 800 plus, należały się Ukraińcom tylko wtedy, gdy będą oni mieszkać w Polsce i płacić w Polsce podatki.

Złożyliśmy już w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy który ogranicza program 800+ do tych rodzin, które po pierwsze pracują w naszym kraju, a po drugie płacą w Polsce podatki - powiedział w poniedziałek Błaszczak.

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Projekt grupy posłów PiS zakłada - jak już wyżej zostało wspomniane - wprowadzenie dwóch dodatkowych warunków, które obywatele Ukrainy będą musieli spełnić, by uzyskać świadczenie wychowawcze (800 plus). Pierwszym z warunków jest warunek zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Drugim zaś dotyczy płacenia w Polsce podatków. W projekcie nowelizacji uwzględniono także możliwość wstrzymania wypłaty świadczenia w przypadku niespełniania powyższych warunków. W projekcie wskazano też termin, od kiedy mają obowiązywać dodatkowe warunki przyznawania świadczenia. Projektodawcy wskazali, że zmiany mają mieć zastosowanie od wniosków składanych w okresie od 1 lutego 2025 r. do 30 kwietnia 2025 r. Projekt zakłada wejście w życie przepisów po 14 dniach od dnia ogłoszenia. W uzasadnieniu do projektu, wskazano, że wprowadzone dodatkowe wymagania wobec obywateli Ukrainy są związane z uszczelnianiem systemu wsparcia związanym z kolejnym rokiem trwania wojny na Ukrainie.

Projekt skierowano do opinii Biura Legislacyjnego oraz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji w celu sprawdzenia zgodności z prawem Unii Europejskiej oraz formalnych elementów uzasadnienia. Podczas poniedziałkowej konferencji, szef klubu PiS Mariusz Błaszczak podkreślił, że ze względu na pilność projektu, klub PiS złoży wniosek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, by był on omawiany już na najbliższym posiedzeniu izby niższej, które rozpoczyna się w środę, 22 stycznia 2025 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo